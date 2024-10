On commence avec l'enceinte Bluetooth Harman Kardon Citation One MK3 - Gris.

La Citation One MK3 est une enceinte compacte offrant un son ample et immersif, avec un revêtement en laine mélangée de Kvadrat résistant aux taches et au feu. Dotée de commandes tactiles intuitives et de l’Assistant Google pour un contrôle vocal mains libres, elle intègre AirPlay et Chromecast, donnant accès à plus de 300 services de streaming musical.

En ajoutant d’autres enceintes Citation, créez une ambiance musicale personnalisée et contrôlez l’ensemble via votre smartphone ou tablette.

Les microphones peuvent être désactivés, avec des indicateurs LED multicolores pour vérifier leur statut, et les fonctionnalités sont constamment optimisées avec des mises à jour automatiques.

L'application Google Home pour iOS et Android permet une configuration simple de toutes vos enceintes Citation, avec une compatibilité Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.

Retrouvez l'enceinte Bluetooth Harman Kardon Citation One MK3 en gris chez Darty à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 50 % avec livraison gratuite. Elle est également disponible au même prix sur la Fnac.



On continue avec le volant de course avec pédales Logitech G29.

Revêtu de cuir cousu main, il est équipé d'un système de retour de force à deux moteurs permettant de simuler les sensations de conduite avec un grand réalisme.

Les pédales indépendantes pour l'accélérateur, l'embrayage et le frein sont ajustables, permettant une position de conduite fidèle à la réalité. Avec une rotation de 900°, le volant peut tourner jusqu'à deux tours et demi, comme dans un véritable véhicule.

Il est compatible avec les PlayStation 5, 4 et 3 ainsi que Windows 7, 8, 8.1, 10 et 11 via un port USB alimenté.

Le volant de course Logitech G29 avec pédales est disponible en ce moment à 199 € au lieu de 419 € (prix officiel), soit une remise de 52 % sur Cdiscount.



Et enfin, on termine avec le graveur laser Mecpow X4 Pro 22 W.

Certifié FDA Classe 1, il est équipé d'une tête laser de 22 W et d'un espace de travail spacieux de 400 x 415 mm. Le module de 22 W convient aux travaux nécessitant moins d'efficacité, idéal pour graver du bois de cerisier de 10 mm d'épaisseur, de l'acrylique opaque foncé de 6 mm et de l'acier inoxydable de 0,04 mm d'épaisseur en un seul passage.

Pour un positionnement précis, le X4 Pro intègre une caméra permettant un alignement optimal de l'objectif. Il comprend également un système Air Assist qui souffle les débris pendant la gravure et la découpe.

Le graveur prend en charge la création hors ligne avec une large compatibilité avec divers systèmes d'exploitation (Windows, Mac, Linux, Android et iOS) et logiciels (MKSLaser, LaserGRBL, LightBurn).

Sa coque rouge transparent permet d'observer le traitement sous tous les angles et protège les yeux en filtrant la lumière laser, permettant de travailler sans lunettes de protection. Un verrou de sécurité arrête immédiatement le fonctionnement lorsque le couvercle est ouvert, et des capteurs fournissent des signaux d’avertissement en cas de danger. De plus, le graveur est équipé de fonctionnalités de sécurité telles qu'un capteur de flamme, un bouton d'arrêt d'urgence, un capteur d'inclinaison pour éviter les accidents et des interrupteurs de fin de course.

Le graveur laser Mecpow X4 Pro 22 W est en promotion sur Geekbuying à 649 € avec livraison gratuite depuis la Pologne. Pour information, Mecpow indique un prix de base de 799,99 $ sur son site pour le X4 Pro, soit environ 739 €.



