On commence avec le Roborock Qrevo.

Il gère automatiquement le remplissage et la vidange de l’eau, le vidage du sac à poussière, le lavage des serpillières ainsi que leur séchage à l’air chaud.

Sa cartographie rapide permet de créer une représentation précise de votre intérieur jusqu’à six fois plus vite avant le premier nettoyage. Vous pouvez même modéliser votre domicile en 3D, en y ajoutant les meubles pour optimiser les trajets et améliorer l’efficacité du nettoyage. Grâce à la navigation LiDAR PreciSense, le Qrevo analyse finement chaque pièce et reconnaît automatiquement jusqu’à quatre étages différents. Il vous suffit de le poser au sol, et il sait où il se trouve.

Il est également capable de détecter les obstacles, les escaliers ou les zones à risque, et peut vous proposer de les définir comme zones interdites, évitant ainsi les incidents.

Avec sa puissance d’aspiration de 5 500 Pa, il élimine poussières et débris sur tous les types de sols avec une grande efficacité. Son système de lavage repose sur deux serpillières rotatives qui tournent à 200 tours par minute tout en exerçant une pression constante, ce qui permet de venir à bout des taches les plus tenaces.

Connecté en Wi-Fi 2,4 GHz, le Roborock Qrevo se commande facilement depuis votre smartphone.

Vous pouvez retrouver le Roborock Qrevo à 359 € au lieu de 445 €, soit une remise de 19 % sur Amazon en ce moment.



