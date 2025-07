Jusqu’au 10 août, profitez d’offres exceptionnelles sur Cdiscount pour la Promo d'été Sony : 100 € de remise immédiate sur la PS5 Édition Numérique et 50 € sur la PS5 Standard.

Cdiscount a également créé plusieurs packs exclusifs spécialement pour l'occasion.

Voici donc toutes les promotions et packs à prix réduit proposés pour la Promo d'été Sony :

Packs PS5 + 2ème manette

Packs PS5 + jeux

