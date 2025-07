On commence avec le vidéoprojecteur ETOE Seal Pro.

Grâce à sa résolution native Full HD 1080P, à sa compatibilité avec les contenus 4K et à une luminosité de 1000 lumens ANSI, il délivre des images nettes, détaillées et riches en couleurs, aussi bien dans les environnements sombres que bien éclairés. Son moteur optique entièrement scellé protège les composants internes de la poussière, évitant l’apparition de points noirs à l’écran et garantissant une durabilité exceptionnelle pouvant dépasser les 30 000 heures sans entretien.

Certifié à la fois Netflix et Google TV, le Seal Pro permet un accès fluide à une large sélection de contenus en streaming. Grâce à l’intégration de Google TV et à la compatibilité avec Google Assistant, profitez d’une navigation intuitive, de commandes vocales pratiques et d’une interface connectée à Google Play.

La qualité sonore est assurée par deux puissants haut-parleurs stéréo de 10 W, accompagnés d’un décodage Dolby Audio pour une immersion totale. Différents modes audio (standard, film, musique ou personnalisés) permettent d’ajuster le rendu sonore selon vos préférences.

Le projecteur s’adapte facilement à toutes les configurations grâce à la mise au point automatique, à la correction automatique du trapèze et au zoom numérique ajustable de 50 % à 100 %, garantissant une image claire et bien centrée, quel que soit l’angle de projection.

Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz, le Seal Pro assure une connexion stable et rapide, et prend en charge la projection sans fil pour les appareils Android, iOS et PC.

Retrouvez le projecteur ETOE Seal Pro à 279 € grâce au code NNNFRGKBPJ sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Pour information, le site officiel ETOE indique un prix de base de 359 € pour le Seal Pro.



On continue avec le pack realme GT7 Pro 512 Go + Chargeur 120W.

Le realme GT7 Pro se distingue par des performances de haut niveau, portées par le puissant processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm par TSMC. Avec un score Antutu dépassant les 3 millions, il garantit une fluidité remarquable, même pour les applications les plus exigeantes.

Le mode GT Boost 2.0 vient renforcer cette puissance en optimisant les performances en temps réel, pour une réactivité hors pair à chaque utilisation. Côté autonomie, sa batterie Titan de 6500 mAh associée à un chargeur ultra-rapide de 120 W permet de profiter d’une recharge éclair et d’une endurance prolongée.

Doté d’un affichage RealWorld Eco Display, développé en partenariat avec Samsung, le GT7 Pro offre une qualité d’image exceptionnelle, avec une luminosité qui dépasse les 6500 nits et une couverture complète de 120 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. L’écran LTPO+Eco OLED Plus 8T assure une expérience visuelle fluide et immersive, parfaite pour le multimédia comme pour le jeu.

Côté photo, la caméra AI Ultra-Clear Snap capture des images d’une netteté impressionnante, même sous l’eau grâce au premier mode sous-marin jamais intégré sur smartphone.

La sécurité et la robustesse sont également au rendez-vous avec un capteur d’empreintes digitales à ultrasons et une certification IP69, garantissant une résistance totale à l’eau et à la poussière.

Vous pouvez obtenir le pack realme GT7 Pro 512 Go Noir + Chargeur 120W à 799,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit une remise de 27 % chez Boulanger en ce moment.





Enfin, on termine ce top 3 avec le clavier gaming filaire NZXT Function TKL.

Pensé pour la réactivité, il intègre des switches mécaniques linéaires Gateron Red, reconnus pour leur légèreté, leur rapidité et leur discrétion. Grâce à leur conception hot-swap, ces switches peuvent être facilement remplacés par d'autres modèles, permettant une personnalisation totale selon vos préférences.

Chaque frappe est d’une fluidité remarquable grâce aux switches pré-lubrifiés, aux stabilisateurs intégrés et à la mousse insonorisante, qui réduisent les bruits parasites et offrent une sensation de frappe douce et agréable. Le clavier est également très robuste grâce à sa plaque supérieure en aluminium de qualité aérospatiale.

Enfin, le logiciel NZXT CAM vous permet de personnaliser l’éclairage RGB touche par touche, de programmer des macros et de créer des profils embarqués.

Le clavier NZXT Function TKL en noir est actuellement en promotion à 49 € au lieu de 89,90 €, soit une remise de 45 % sur Amazon (prix officiel 119,99 €).



