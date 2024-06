Commençons avec l'aspirateur robot Vactidy Nimble T6.

Il propose trois niveaux de puissance d'aspiration : 2000 Pa pour un nettoyage en profondeur, 1500 Pa en mode standard et 1000 Pa pour une aspiration douce en mode silencieux.

Lorsque la batterie est faible, il retourne automatiquement à sa base de chargement.

Équipé de deux brosses latérales automatiques et d'une brosse à rouleau, le robot élargit sa portée pour capturer la saleté et les débris dans les coins et sur diverses surfaces.

Il peut fonctionner jusqu'à 100 minutes par charge en mode silencieux et peut détecter son environnement grâce à ses capteurs infrarouges et anti-chute.

Vous pouvez contrôler le T6 à distance via l'application Vactidy, changer les modes et les niveaux de puissance et planifier des cycles de nettoyage quotidiens. Pour la commande vocale, l'appareil est compatible avec Google Assistant et Alexa.

On trouve également un grand bac à poussière de 500 ml et un filtre à deux couches qui améliore la filtration des impuretés.

L'aspirateur robot Vactidy Nimble T6 est en promotion à 69,99 € avec le code NNNFRVT6R sur Geekbuying et avec la livraison gratuite depuis l'UE. Pour information, le prix officiel du robot s'élève à 249 €.





Et voici quelques autres articles en promotion pour aujourd'hui :

Jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (Asus ROG Phone 6, Samsung Galaxy Z Flip5 et graveur laser Creality Falcon2 40W) ainsi qu'aux offres Fnac / Darty du moment.