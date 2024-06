Aujourd'hui, allons faire un tour sur la Fnac, qui propose de nombreuses remises pour l'opération Émotions XXL, ainsi que sur Darty, où l'on peut profiter de jusqu'à -30 % de réduction sur une sélection d'articles à l'occasion de l'opération Coéquipiers pour des années.

Voici une petite sélection d'offres intéressantes chez les deux enseignes.

Les remises Darty du moment



Retrouvez tous les bons plans Darty sur cette page.

Les remises Fnac du moment





Consultez l'ensemble des offres Fnac disponibles sur cette page et les ventes flash juste ici.



N'oubliez pas non plus nos autres bons plans avec le top 3 des promos du jour (Asus ROG Phone 6, Galaxy Z Flip5 et graveur laser Creality Falcon2 40W) ou encore notre sélection de téléviseurs à prix réduit.