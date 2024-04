Commençons avec l'aspirateur robot Xiaomi E12.

Grâce à sa puissance d'aspiration de 4 000 Pa à quatre niveaux réglables, à sa planification intelligente des parcours et à son nettoyage en zigzag, il assure un nettoyage efficace en un seul passage.

Les notifications vocales fournissent des informations en temps réel afin de suivre facilement l'avancement du nettoyage. L'appareil permet le démarrage de tâches planifiées, l'interruption et la reprise du nettoyage selon vos besoins.

Le E12 est équipé de multiples capteurs permettant un nettoyage multidirectionnel assisté même dans les espaces restreints. Avec sa conception fine, il peut se glisser sous la plupart des meubles et il offre également une triple filtration haute efficacité, empêchant la poussière de voler.

Avec sa brosse principale en caoutchouc intégrée et sa brosse latérale flexible, l'aspirateur garantit un nettoyage en profondeur et une récupération efficace de la poussière, et il permet un lavage contrôlé avec trois niveaux de débit d'eau.

L'application Xiaomi Home vous permet de contrôler aisément l'appareil.

L'aspirateur robot Xiaomi E12 est en promotion à 99,99 € au lieu de 199,99 € sur le site officiel, et vous pouvez également bénéficier d'un coupon supplémentaire de -15 € si vous êtes un nouveau client. La livraison est gratuite.



Et voici d'autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

Radiateur portatif Xiaomi Smart Tower Heater Lite à 59,99 € soit -53% + coupon de -5 € pour les nouveaux clients (2000W, chauffe en 3 secondes, ventilation oscillante grand angle 70°, température constante intelligente, Alexa / Google Home, application Xiaomi Home...)



(2000W, chauffe en 3 secondes, ventilation oscillante grand angle 70°, température constante intelligente, Alexa / Google Home, application Xiaomi Home...)

Balance connectée Mi Body Composition Scale 2 Glass à 15,60 € (prix officiel 34,99 €) (13 paramètres de composition corporelle, Bluetooth 5.0, application Mi Fit, enregistrement de données jusqu'à 16 personnes, test d'équilibre, écran LED...)

(13 paramètres de composition corporelle, Bluetooth 5.0, application Mi Fit, enregistrement de données jusqu'à 16 personnes, test d'équilibre, écran LED...)

Découvrez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (montre connectée Amazfit GTR 3, écouteurs sans fil HONOR Earbuds 3 Pro et PC portable gaming Lenovo LOQ 15IRH8), les offres Darty / Fnac du moment ou encore les nouveaux écouteurs sans fil Baseus Eli Sport 1 Open-Ear à prix cassé !