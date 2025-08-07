Jusqu'au 17 août, Xiaomi propose des remises spéciales sur ses aspirateurs robots.

À cette occasion, découvrez 3 modèles incontournables à ne pas manquer.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Le E12 délivre une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, permettant d’éliminer efficacement la poussière et les débris en un seul passage. Son parcours en zigzag améliore la couverture et l’efficacité du nettoyage, tandis que les notifications vocales en temps réel vous tiennent informé de l’avancement des tâches.

Équipé d’un réservoir d’eau intelligent, le E12 ajuste automatiquement le débit selon le type de surface, évitant les excès d’humidité. Il propose quatre niveaux d’aspiration pour s’adapter à tous les besoins de nettoyage, avec une autonomie allant jusqu’à 110 minutes en mode standard.

Grâce à une série de capteurs avancés, le robot se déplace avec précision, même dans les zones étroites ou encombrées. La filtration en trois étapes limite la dispersion des particules fines dans l’air, tandis que la brosse principale en caoutchouc épouse parfaitement les surfaces pour un nettoyage en profondeur.

Depuis l’application Mi Home/Xiaomi Home, programmez vos séances de nettoyage, ajustez les niveaux d’aspiration et surveillez en temps réel les zones déjà nettoyées. Une solution simple et connectée pour un entretien quotidien sans effort.

Le Xiaomi E12 est disponible en blanc à 99,99 € au lieu de 199,99 € en ce moment chez Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum S20

Avec une puissance d’aspiration de 5 000 Pa, le S20 élimine efficacement la poussière, les poils d’animaux et autres débris sur tous types de sols. Son système de navigation laser LDS à 360° cartographie votre intérieur avec précision et planifie des itinéraires optimisés pour un nettoyage méthodique et sans oubli.

Ce robot 2-en-1 aspire et lave simultanément pour un résultat impeccable. Il adopte un mouvement en zigzag pour l’aspiration et un trajet en Y pour le lavage, imitant les gestes d’un nettoyage manuel. Son bac à poussière de 400 ml limite les vidages fréquents, tandis que le réservoir d’eau de 270 ml permet un lavage constant sans remplissage régulier.

Entièrement pilotable via l’application Mi Home/Xiaomi Home, vous pouvez programmer les sessions, définir des zones interdites, choisir les modes de nettoyage ou encore ajuster les niveaux d’eau et de puissance. Il est également compatible avec Alexa et Google Assistant.

Grâce à son format fin, le S20 se faufile facilement sous les meubles. Ses multiples capteurs lui permettent d’éviter les obstacles, de détecter les escaliers et de prévenir les collisions. Sa batterie de 3 200 mAh lui assure jusqu’à 120 minutes d’autonomie, idéal pour couvrir de grandes surfaces en une seule charge.

Vous pouvez retrouver le Xiaomi S20 en noir ou blanc à 149,99 € au lieu de 169,99 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.

Xiaomi Robot Vacuum X10

Le X10 se distingue par sa station d’accueil intelligente, capable de vider automatiquement le bac à poussière dans un sac collecteur de 2,5 L, offrant jusqu’à deux mois de nettoyage sans intervention manuelle.

Doté d’une puissance d’aspiration de 5 200 Pa, le robot s’adapte automatiquement à toutes les surfaces grâce à ses 16 capteurs intégrés, dont six spécialement conçus pour détecter les tapis et les obstacles. Son réservoir à poussière de 400 ml et son réservoir d’eau de 200 ml, à débit contrôlé électroniquement, assurent un nettoyage en profondeur tout en préservant vos sols.

Grâce à sa batterie Li-ion de 5 200 mAh, il offre jusqu’à 3 heures d’autonomie et retourne automatiquement à sa station une fois le nettoyage terminé. Équipé de la navigation LDS et d’un capteur laser, il cartographie votre intérieur avec une grande précision, même dans l’obscurité.

Depuis l’application Mi Home/Xiaomi Home, vous pouvez planifier les nettoyages, définir des zones interdites ou personnaliser les réglages. Le X10 est également compatible avec Google Assistant et Alexa.

Le Xiaomi X10 en blanc est actuellement proposé à 209,99 € au lieu de 299,99 € sur le site officiel.

Découvrez l’ensemble de la sélection sur la page des promotions Xiaomi dédiées aux aspirateurs robots.

