On commence avec l'Anycubic Photon Mono M7 Max.

Elle se distingue par un vaste volume de construction de 298 × 164 × 300 mm, idéal pour imprimer des pièces de grande taille sans découpage ni assemblage.

Grâce à la technologie Intelligent Release 2.0, l'imprimante atteint une vitesse d’impression impressionnante de 60 mm/h, soit 200 % plus rapide que la précédente M3 Max. Son couvercle rabattable à ouverture d’une seule main, inclinable à plus de 45°, facilite les manipulations tout en optimisant l’espace de travail.

La technologie LighTurbo 3.0, combinant une source COB et une lentille de Fresnel, offre un angle de projection de seulement 3° et une uniformité lumineuse supérieure à 90 %, grâce à un calibrage précis en usine. Associée à des vis de positionnement haute précision et à la fonction anti-crénelage, elle réduit efficacement les lignes de couche et améliore la qualité de finition des modèles.

La cuve à température contrôlée ajuste automatiquement la température de la résine pour garantir une impression stable et fiable. Le système de remplissage automatique assure à la fois l’alimentation et la récupération de la résine restante. Le film de démoulage intégré se remplace facilement pour un entretien simplifié.

Après l’impression, le modèle peut être suspendu en angle au-dessus de la plateforme, permettant à l’excédent de résine de s’écouler proprement. De plus, la cuve de 1300 ml offre une capacité généreuse, parfaitement adaptée aux impressions volumineuses.

Retrouvez l'Anycubic Photon Mono M7 Max à 664 € avec la remise au panier sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 899 €.



Les imprimantes 3D suivantes sont également disponibles à prix réduit en ce moment :

Creality Ender 3 V3 KE à 269 € (prix officiel 299 €) (jusqu'à 500 mm/s, autotest intelligent pour le décalage en Z, nivellement automatique, prévisualisation du modèle en temps réel, graphiques animés des paramètres d'impression, double ventilateur, extrudeuse directe Sprite, 220 x 220 x 240 mm)

Découvrez notre test de l'Ender 3 V3 KE



