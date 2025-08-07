On débute ce top 3 avec une souris gaming sans fil, la Corsair DARKSTAR.

Elle intègre un groupe de six boutons latéraux disposés de manière unique pour un accès rapide et intuitif. Leur surface texturée et antidérapante, idéalement placée sous le pouce, réduit la fatigue de la main même après de longues sessions de jeu.

Grâce à ses 15 boutons programmables, dont une molette de défilement multidirectionnelle, vous avez un accès immédiat à vos compétences, raccourcis et actions clés pour une réactivité maximale.

Profitez d’une latence ultra-faible grâce aux technologies SLIPSTREAM WIRELESS et Bluetooth, avec un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde et un taux d’interrogation de 2 000 Hz, pour une transmission instantanée de chaque clic.

Avec le logiciel CORSAIR iCUE, ajustez l’éclairage RGB dynamique à 7 zones, les paramètres DPI, le remappage des touches, et bien plus encore. Enregistrez jusqu’à cinq profils intégrés pour retrouver vos réglages où que vous soyez.

Équipée d’un capteur optique haute précision de 26 000 DPI, 650 IPS et 50G, la souris détecte le moindre mouvement. Les paliers DPI personnalisables par incréments de 1 DPI permettent un contrôle ultra-fin pour s’adapter à tous les styles de jeu.

Retrouvez la Corsair DARKSTAR en promotion à 99,99 € au lieu de 169,99 € (prix officiel), soit une remise de 41 % sur Amazon.



Voici maintenant le casque à conduction osseuse Shokz OpenRun Pro.

Sa structure ouverte repose à l’extérieur de l’oreille, vous permettant de rester pleinement conscient de votre environnement.

Doté de la technologie de conduction osseuse de 9ème génération, l’OpenRun Pro offre un son stéréo immersif et dynamique. Chaque note, chaque basse, chaque mélodie est restituée avec une clarté et une puissance surprenantes.

Grâce à sa conception ergonomique et ultra-légère, l’OpenRun Pro reste parfaitement en place, même lors d’activités sportives intenses. Sa certification IP55 le protège efficacement contre la sueur, la pluie et les éclaboussures.

Profitez de 10 heures d’autonomie et, grâce à la charge rapide, 5 minutes suffisent pour récupérer 1h30 d’utilisation supplémentaire.

L’OpenRun Pro intègre deux microphones à réduction de bruit pour des appels d’une grande clarté, même en mouvement. L’application Shokz vous permet d’adapter l’écoute à vos préférences grâce à des réglages d’égalisation et un appairage simplifié.

Vous pouvez obtenir le casque Shokz OpenRun Pro en noir ou bleu à 149 € au lieu de 189,95 €, soit une remise de 22 % sur Amazon.

Vous pouvez également le trouver à 124 € chez Cdiscount.



Et enfin, on termine avec la CMF Watch Pro.

Suivi en temps réel de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène dans le sang, de la qualité du sommeil et du niveau de stress : tout est là pour vous aider à rester à l’écoute de votre corps. Recevez des rappels pour vous hydrater, bouger régulièrement, et fixez des objectifs personnalisés pour suivre vos progrès au fil des jours.

Équipée de cinq systèmes de positionnement par satellite, la Watch Pro assure un suivi précis de vos déplacements et distances parcourues. Avec ses 110 modes sportifs intégrés et sa résistance à l’eau IP68, elle s’adapte aussi bien aux entraînements en salle qu’aux conditions extérieures plus difficiles.

Profitez d'un grand écran AMOLED de 1,96" offrant des couleurs intenses, des contrastes profonds et une résolution de 410 x 502 pixels. Sa luminosité de plus de 600 nits garantit une lisibilité optimale, même en plein soleil. Le taux de rafraîchissement de 58 fps assure une navigation fluide et réactive.

La Watch Pro ne vous lâche pas : jusqu’à 13 jours d’autonomie en usage classique, 11 jours en usage intensif, 45 jours en mode économie d’énergie, 18 heures d’appels Bluetooth en continu ou 27 heures avec le GPS activé en permanence.

Passez et recevez vos appels directement depuis votre poignet grâce au micro et au haut-parleur intégrés. La réduction de bruit assistée par IA analyse plus de 100 000 profils sonores pour filtrer les bruits ambiants et offrir une qualité vocale cristalline, même dans les environnements bruyants. Accédez facilement à vos contacts via la molette rotative pour rester connecté partout, en toute simplicité.

La CMF Watch Pro est disponible en argent à 29,99 € avec le code CTFR40 sur AliExpress. Livraison gratuite depuis l'Espagne.



