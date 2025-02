Voici en premier l'aspirateur robot Xiaomi X10.

Il se distingue par sa station d'accueil multifonction, permettant un vidage automatique avec un sac collecteur de 2,5 L, offrant jusqu'à deux mois de nettoyage sans intervention.

Le robot dispose d'une aspiration puissante de 5200 Pa et de 16 capteurs, dont six pour détecter les obstacles et les tapis, afin de s'ajuster et aspirer toutes les surfaces efficacement. Son réservoir de 400 ml pour la poussière et de 200 ml pour l'eau est contrôlé électroniquement pour protéger vos sols.

Avec une batterie Li-ion de 5 200 mAh, il offre jusqu'à trois heures d'autonomie et retourne automatiquement à sa base après chaque session. Grâce à la navigation LDS et à son capteur laser, l'aspirateur cartographie votre maison avec précision, de jour comme de nuit.

Contrôlable via l’application Mi Home/Xiaomi Home, il est aussi compatible avec Google Assistant et Alexa pour des scénarios personnalisés et un nettoyage à distance.

L'aspirateur Xiaomi X10 est en ce moment à 249 € au lieu de 499,99 € (prix officiel), soit une remise de 50 % sur Cdiscount.

Et si vous n'avez encore jamais commandé sur le site officiel, vous pouvez bénéficier d'un coupon de -15 € chez Xiaomi lors de l'achat du X10 (visible dans "obtenir des coupons").



D'autres bonnes affaires vous attendent en ce moment, à savoir :

Aspirateur robot iRobot j7+ à 399,99 € soit -57% (auto-vidage, collecteur 400 ml, aspiration puissante, détection des obstacles avec notifications, programmations personnalisées, système de nettoyage en 3 étapes, 2 extracteurs en caoutchouc multi-surface, brosse latérale...)



