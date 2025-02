On commence avec le casque gaming sans fil JBL Quantum 910X.

Grâce à ses haut-parleurs en néodyme de 50 mm, il offre une immersion sonore saisissante pour une expérience des plus réalistes.

Avec la technologie JBL double source, restez connecté sans interruption : tandis que la clé USB assure votre lien avec le jeu, le Bluetooth 5.2 vous permet de discuter avec vos amis ou d'écouter de la musique.

Le Quantum 910X offre jusqu'à 39 heures d'utilisation et peut être rechargé en plein jeu. Conçu pour Xbox, il est également compatible PS5 / PS4 / PC / Mac / Switch.

Retrouvez le casque gaming JBL Quantum 910X à 179,99 € au lieu de 199 €, soit une remise de 9 % sur Rakuten.

Pour information, son prix officiel s'élève à 214,99 €, avec un prix de vente conseillé de 299,99 €.



On continue avec le Nothing Phone (2a) 128 Go.

Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une luminosité maximale de 1300 nits, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une palette de 1,07 milliard de couleurs pour une utilisation fluide et des images éclatantes.

Sous le capot, la puce Dimensity 7200 Pro à 8 cœurs atteint une fréquence de 2,8 GHz, garantissant des performances optimales en multitâche, tandis que la gravure avancée de TSMC améliore l’efficacité énergétique.

Côté photo, le Nothing Phone (2a) embarque un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et traitement d'image assisté par IA, un ultra-grand angle de 50 MP avec un champ de vision de 114º, ainsi qu’une caméra frontale de 32 MP. Il permet également l’enregistrement vidéo en 1080p à 60 images par seconde.

La charge rapide de 45 W assure une autonomie complète en seulement 20 minutes, et la combinaison de 12 Go de RAM avec 8 Go supplémentaires via le RAM Booster garantit une fluidité maximale.

Le Nothing Phone (2a) 128 Go est disponible en blanc à 249,95 € au lieu de 299,95 €, soit une remise de 16 % sur Rue du Commerce avec livraison gratuite.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 349 €.



Enfin, on termine notre top 3 du jour avec les écouteurs Bluetooth CMF by Nothing Buds Pro 2.

Ils intègrent le premier cadran intelligent personnalisable du secteur : d’un simple geste, ajustez le volume, contrôlez la lecture ou gérez la suppression du bruit. En appuyant dessus, activez l’assistant vocal, basculez en mode faible latence ou coupez votre micro. Pour une utilisation encore plus intuitive, personnalisez les fonctions du cadran via l’application Nothing X.

Grâce à la technologie LDAC, profitez d’un son pur et détaillé. L’audio spatial 360°, basé sur la fonction HRTF (Head-Related Transfer Function), simule la perception naturelle du son pour une immersion totale. Il est compatible avec une large gamme d’appareils Bluetooth et optimisé par Dirac pour une qualité audio supérieure.

Avec une réduction du bruit hybride avancée jusqu’à 50 dB, les Buds Pro 2 garantissent une écoute limpide et sans distraction. Leur technologie ANC s’adapte dynamiquement en compensant les fuites sonores entre l’écouteur et le conduit auditif, pour une isolation optimale.

Équipés de six microphones haute définition et de la technologie Clear Voice Technology 2.0, les Buds Pro 2 analysent plus de 28 millions de modèles de bruit pour isoler efficacement les voix des sons ambiants. Leur conception unique réduit également le bruit du vent grâce à une structure de flux d’air innovante.

Chaque écouteur embarque une batterie de 60 mAh, offrant jusqu’à 10 heures d’écoute continue et 43 heures avec le boîtier, avec charge rapide.

Vous pouvez également accéder à ChatGPT directement depuis vos Buds Pro 2 lorsqu’ils sont connectés à un smartphone CMF ou Nothing.

Les CMF by Nothing Buds Pro 2 sont disponibles en noir à 45 € sur Cdiscount, soit une remise de 23 % par rapport à leur prix officiel de 59 €.



Vous pouvez aussi les trouver au même prix en bleu et à 39,99 € en orange, toujours chez Cdiscount.



