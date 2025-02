Voici tout d'abord une petite présentation de l'humidificateur connecté Xiaomi Smart Evaporative Humidifier.

Profitez d’un air purifié grâce à une humidification naturelle et des propriétés antibactériennes efficaces. Avec un débit rapide de 400 mL/h, un fonctionnement silencieux à 32 dB(A) et un grand réservoir de 4 L, l'humidificateur garantit jusqu’à 19 heures d’hydratation continue. Son affichage vous permet également de surveiller en temps réel le taux d'humidité ambiant.

Conçu pour la simplicité et l’efficacité, l'appareil permet un remplissage facile sans retirer le couvercle et assure une protection optimale contre les moisissures grâce à un filtre antibactérien et un séchage automatique.

Grâce à sa connectivité intelligente via l’application Xiaomi Home, ajustez vos préférences à distance et intégrez-le à votre écosystème domotique.

Retrouvez le Xiaomi Smart Evaporative Humidifier à 79,99 € au lieu de 89,99 € sur le site officiel Xiaomi, avec un coupon supplémentaire de -15 € pour les nouveaux clients.



Et voici quelques autres produits connectés pour la maison à prix réduit en ce moment :

