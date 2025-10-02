C’est le retour du Week-End Discount petit électroménager chez Cdiscount !
Jusqu’au lundi 6 octobre à 11h, profitez de réductions allant jusqu’à -30 % sur une large sélection d’articles : découvrez-en quelques-uns ci-dessous.
TOP 10 du Week-end spécial petit électroménager Cdiscount
- Machine à café Bosch Tassimo Happy TAS109E - Noir à 19,99 € soit -20% (multi-boisson, 1400W, 0,7L, système de nettoyage et détartrage automatique, nettoyage vapeur systématique entre les boissons)
- Appareil à raclette Domo DO9038G à 29,99 € soit -9% (jusqu'à 8 personnes, revêtement antiadhésif, indicateur lumineux, cordon 1,5 m)
- Blender chauffant Philips SoupMaker HR2203/80 à 69,99 € soit -22% (1000W, bol 1,2L, 5 programmes, fonction de mixage manuel supplémentaire)
- Friteuse à air Mova AeroChef FD20 Pro à 99 € soit -9% (double zone de 9 L avec cuisson simultanée, cuisson rapide à 2700 W, 40°C-230°C, 7 préréglages + 1 mode personnalisé, fenêtre avec éclairage...)
- Aspirateur balai lavant sans fil Tineco Floor One S5 Combo à 199 € soit -16% (ajustement automatique puissance / débit d'eau / vitesse, indication sol propre, direction pivotante, auto-nettoyage, autonomie 20 mins, roues automotrices...)
- Mixeur multifonction Ninja Detect Power 3-en-1 TB401EU à 199,99 € soit -7% (1200W, 20 modes, 10 vitesses, bol 2L, gobelet 680ml, ajustement automatique de la vitesse et la durée de mixage...)
- Nettoyeur de sols connecté Karcher FC 8 Smart Signature Line à 339,99 € soit -8% (aspire, lave et sèche, écran LCD, autonomie 50 mins, 4 rouleaux, filtre à cheveux, auto-nettoyage, fonction Boost, nettoyage au plus près des plinthes...)
- Machine espresso automatique avec broyeur Delonghi Autentica ETAM29.510 SB à 349,99 € soit -18% (15 bar, 1,4L, mouture et température réglables, buse vapeur, eau chaude, programme de nettoyage automatique...)
- Aspirateur balai sans fil Dyson V12 Origin + Kit pour animaux à 399 € soit -30% (120AW, brosse anti-rayures, mini-brosse motorisée, rallonge flexible, filtration HEPA, modes Eco / Auto / Boost, écran LCD, autonomie 1h...)
- Aspirateur robot laveur Dreame L10s Ultra à 449 € soit -25% (5300 Pa, réglage automatique de l’aspiration, base auto nettoyante, détection d'obstacles 3D, vidage automatique de la poussière, nettoyage et séchage automatiques des serpillières...) Découvrez notre test du Dreame L10s Ultra
Retrouvez toutes les offres sur la page du Week-end Discount petit électroménager.
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec tapis de course inclinable Akluer 480l-A, liseuse Kindle Colorsoft et pack caméra Blink Outdoor 4 + sonnette vidéo Blink ou encore les remises électroménager et multimédia des Jours++ Boulanger.