Tapis de marche inclinable Akluer 480l-A

Il vous permet d’optimiser vos entraînements en simulant des montées réalistes, favorisant ainsi une dépense calorique accrue et une efficacité renforcée par rapport à un tapis classique. Vous pouvez adapter l’intensité de vos séances en fonction de votre niveau et de vos objectifs personnels.

Équipé d’un moteur amélioré de 2,5 CV, stable et silencieux, il génère moins de 45 dB même à grande vitesse. Sa plage de vitesse réglable de 1 à 6 km/h offre la possibilité d’alterner entre marche et course légère, tandis que sa capacité de charge de 150 kg assure une utilisation sécurisée et durable.

Un écran LED multifonction permet de suivre en temps réel la vitesse, la distance, le temps et les calories brûlées. La vitesse peut être réglée soit depuis l’écran tactile, soit grâce à la télécommande fournie.

La large surface de course, dotée d’une ceinture antidérapante à 6 couches, de 10 amortisseurs en silicone et de 2 coussins de protection, contribue à réduire le bruit et à absorber les chocs. Cela garantit une course plus stable et protège efficacement vos articulations, vos muscles et vos genoux.

Compact et équipé de roulettes intégrées, il se déplace et se range facilement.

Retrouvez le tapis de course Akluer 480l-A à 119 € grâce au code NNNFR2522A sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis l'UE.

Kindle Colorsoft (16 Go)

Le nouvel écran Colorsoft 7" offre un contraste élevé et des couleurs fidèles au papier, tout en préservant le confort visuel.

Vous pouvez désormais surligner vos passages favoris et profiter d’une autonomie allant jusqu’à 8 semaines grâce à une seule charge via USB-C. L’affichage ajustable, allant du blanc à l’ambre, garantit une lecture agréable aussi bien en plein soleil que dans l’obscurité.

Résistant à l’eau, il vous accompagne partout, que ce soit à la piscine ou dans votre bain, en toute tranquillité. La fonction Couleur de la page permet quant à elle d’inverser le noir du texte et le blanc de l’arrière-plan, une alternative confortable au mode sombre, qui conserve les images et couvertures en couleur.

Avec un accès instantané à des millions de titres via la boutique Kindle et la possibilité d’élargir votre bibliothèque grâce à un abonnement Kindle, vous profitez d’une sélection de contenu quasiment illimitée.

Le Kindle Colorsoft est en promotion à 184,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 31 % sur Amazon.

Pack caméra Blink Outdoor 4 avec Sync Module Core + Sonnette vidéo Blink

La caméra Blink Outdoor 4 vous permet de garder un œil sur toute votre maison, à l’intérieur comme à l’extérieur, directement depuis votre smartphone grâce à l’application Blink. Elle offre une vidéo HD 1080p en direct, une vision nocturne infrarouge et un système audio bidirectionnel clair, vous permettant de voir vos visiteurs, de les entendre et de leur parler où que vous soyez.

Facile à installer en quelques minutes avec les deux piles AA au lithium fournies, elle bénéficie d’une autonomie pouvant atteindre deux ans, extensible jusqu’à quatre ans par caméra avec un module supplémentaire (vendu séparément).

Vous pouvez créer jusqu’à deux zones de confidentialité afin d’exclure certaines parties du champ de vision, garantissant ainsi le respect de la vie privée de vos voisins et une personnalisation adaptée à vos besoins. Sa résistance aux intempéries certifiée IP54, renforcée par un joint d’étanchéité interne protégeant les piles, vous assure un fonctionnement fiable en extérieur comme en intérieur.

En plus de la longue autonomie, vous profitez de notifications personnalisées, de réglages de confidentialité avancés et d’une configuration simple via le Wi-Fi, le tout depuis l’application Blink.

Le pack Blink Outdoor 4 avec Sync Module Core + Sonnette vidéo Blink est disponible à 35,98 € au lieu de 107,15 €, soit une remise de 66 % en ce moment sur Amazon.





