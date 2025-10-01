Jusqu'au 30 octobre, Boulanger propose ses Jours++ avec des remises pouvant aller jusqu'à -30 % sur la téléphonie, l'informatique, l'image et son ainsi que le petit et gros électroménager.
Voici notre top 10 de ce premier jour de promotions automnales !
TOP 10 des Jours++ Boulanger
- Écouteurs Bluetooth Sony Linkbuds Fit - Noir à 99,99 € soit -33% (réduction active du bruit, prise en charge Hi-Res Audio, optimisation intelligente du son, égaliseur personnalisable, mode Auto-Ambient, IPX4, jusqu’à 21h d’autonomie...)
- Pack HONOR 400 Smart Noir 128 Go + Earbuds X7e Active à 169,99 € soit -26% (6,7" LCD 120Hz, 108MP IA, Snapdragon 685 octa-core jusqu'à 2,8 GHz, 6500 mAh, IP54, résistance aux chutes jusqu'à 2 m, bouton IA, 2 haut-parleurs...)
- Enceintes de bibliothèque actives Triangle LN01A - Chêne Clair à 319 € soit -20% (avec ampli 2x 50W classe D, Bluetooth 4.0 aptX, entrées RCA, AUX, Optique et Phono, sortie caisson de grave...)
- Barre de son JBL Bar 500 MK2 à 399 € soit -39% (système 5.1, 750W RMS, caisson de basses sans fil, Dolby Atmos / Vision, MultiBeam 3.0, 9 haut-parleurs intégrés, BT 5.3, WiFi)
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128 Go + BookCover Keyboard Slim + S Pen à 649 € soit -19% (13,1" 2880 x 1800, 90Hz, Exynos 1580 8 cœurs jusqu'à 2,9 GHz, 13MP + 12MP, stockage jusqu'à 2 To, 10090 mAh, 2 haut-parleurs, BT 5.3, WiFi 6)
- TV LG QNED AI 65QNED84A 4K 2025 - 65" à 699 € (-30%)
- Aspirateur robot laveur Roborock Qrevo Curv à 799 € soit -38% (et prix officiel 1 499 €) (18 500 Pa, bras de suspension, anti-emmêlement, franchissement d'obstacles jusqu'à 4 cm, interaction vocale, nettoyage automatique de la station, double serpillière rotative...)
- Pack Samsung Galaxy S25 Gris 128 Go + Buds3 Argent à 799 € soit -11% (6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+, 120Hz, Snapdragon 8 Elite octa-core, 50MP + 10MP + 12MP, RAM 12 Go, IP68, WiFi 7)
- PC portable Asus Vivobook S 15 OLED à 1 099,99 € soit -15% + 100 € de bonus reprise (16" OLED FHD, DCI-P3 95%, Ryzen AI 7 350 octa-core jusqu'à 5 GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go LPDDR5X, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.3, W11, Copilot Plus)
- PC portable gaming Asus C3607VM-RP056W à 1 299,99 € soit -24% (16" WUXGA 1920 x 1200, 144Hz, Core 7 240H 10 cœurs jusqu'à 5.2 GHz, RTX 5060, RAM 32 Go LPDDR5, SSD 1 To, WiFi 6E, BT 5.3, W11)
