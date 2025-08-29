Pour la rentrée, Cdiscount met en avant les aspirateurs avec des remises allant jusqu’à -30 %. Que vous cherchiez un modèle balai, robot ou traîneau, profitez de cette sélection pour vous équiper et faire le ménage plus facilement au quotidien.

Et en plus des réductions déjà en cours, profitez actuellement de 15 € de remise supplémentaires dès 129 € d’achat en utilisant le code 15DES129 (offre valable durant quelques jours seulement).

On démarre ce spécial aspirateurs avec un zoom sur le Roborock F25 RT.

Il se distingue par son système d’auto-nettoyage à l’eau chaude et de séchage automatique, garantissant une hygiène parfaite à chaque utilisation. Grâce à sa technologie de séparation solide-liquide-air et à sa station d’accueil entièrement scellée, le F25 RT entretient ses rouleaux et prépare votre appareil pour le nettoyage suivant sans effort de votre part.

Avec sa conception ultra-plate de 12,5 cm et sa capacité pivotante à 70°, il atteint facilement les recoins et glisse sous les meubles bas pour un nettoyage bord à bord précis. Le rouleau JawScrapers capture cheveux et saletés collantes sans enchevêtrement et laisse vos sols sans traces d’eau.

Doté d’une puissance d’aspiration de 20 000 Pa et d’une fréquence de nettoyage de 450 tours par minute, il élimine efficacement poussière, débris et taches en un seul passage, même dans les zones difficiles d’accès.

Sa batterie offre une autonomie prolongée de 35 minutes en mode Éco, couvrant jusqu’à 262,5 m² par charge. Les alertes vocales pratiques vous informent en temps réel de l’état de l’appareil, pour un suivi simple et intuitif.

Vous pouvez retrouver le Roborock F25 RT à 214 € avec le code 15DES129 en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 299 €).

Les aspirateurs suivants sont également disponibles à prix réduit pour l'occasion :

Retrouvez tous les modèles en promotion sur la page de la sélection aspiration Cdiscount.

