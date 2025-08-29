CMF Watch 3 Pro

Son écran AMOLED 1,43" à 60 fps garantit une clarté et une réactivité instantanées, tandis que la luminosité automatique s’adapte en temps réel. Grâce à son ratio écran/boîtier de 91 %, vous profitez d’une surface visuelle plus grande sans encombrement supplémentaire.

Pour une précision inégalée, la Watch 3 Pro intègre le GPS double bande compatible L1 et L5. Vous bénéficiez d’un positionnement rapide et stable, même en ville ou en forêt. Compatible avec Glonass, Galileo, Beidou et QZSS, elle assure une couverture mondiale pour suivre vos parcours avec exactitude où que vous soyez.

Optimisée pour l’endurance, elle offre jusqu’à 13 jours d’autonomie en usage standard, 10 jours en utilisation intensive, et jusqu’à 4,5 jours avec l’Always-On Display activé.

Son nouveau capteur optique capte des signaux lumineux plus précis et détecte mieux les variations sanguines. Résultat : un suivi cardiaque plus fiable, même lors d’efforts intenses ou sur différents types de peau. Les mesures affichent une précision améliorée de 7 % à l’entraînement et de 3,6 % au repos par rapport aux générations précédentes.

Grâce à ses capteurs de mouvement et son suivi cardiaque haute fréquence, la montre analyse vos cycles avec une grande précision. Elle détecte les siestes, identifie plus finement les phases de sommeil et propose un mode haute précision pour une analyse encore plus détaillée.

La Watch 3 Pro génère un programme de 8 à 16 semaines en fonction de vos objectifs, de votre niveau et de votre récupération. Conçue pour optimiser le VO₂ max (consommation maximale d’oxygène) et la combustion des graisses, elle intègre des séances structurées (tempo runs, fractionnés, entraînements stables) et s’adapte en temps réel à vos besoins.

Retrouvez la CMF Watch 3 Pro en gris clair à 79 € au lieu de 99 € (prix officiel) en ce moment sur Amazon.

Aspirateur laveur Dyson WashG1

Le Dyson Wash G1 est le tout premier nettoyeur de sols de Dyson spécialement conçu pour le nettoyage humide. Il élimine en un seul passage les saletés sèches, les liquides renversés ainsi que les taches tenaces sur sols durs. Ses deux rouleaux motorisés contrarotatifs en microfibres ultra-denses sont constamment alimentés en eau propre, tandis que les déchets solides et liquides sont envoyés dans un réservoir séparé pour une propreté optimale.

Doté d’un réservoir de 1 L pour l’eau propre et de 0,8 L pour l’eau sale, il assure une séparation hygiénique et permet de nettoyer jusqu’à 290 m² avec un seul plein, selon le niveau d’hydratation choisi. Trois réglages sont proposés pour s’adapter au type de sol et au degré de salissure, avec un mode Max dédié aux taches les plus incrustées.

Facile à manier, le WashG1 reprend la technologie de glisse fluide OmniGlide et intègre une fonction autonettoyante : il suffit de le placer sur sa base pour que les rouleaux soient rincés automatiquement en 140 secondes.

Il assure une autonomie d’environ 35 minutes et un niveau sonore modéré de 70 à 71 dB.

Le Dyson WashG1 est en promotion à 349 € au lieu de 699 € (prix officiel), soit une remise de 50 % chez Boulanger en ce moment.

Clavier gaming mécanique filaire HyperX Alloy Origins

Ses commutateurs mécaniques HyperX personnalisés garantissent une réactivité et une précision optimales, avec des LED exposées qui mettent en valeur un éclairage RGB entièrement personnalisable.

Son châssis en aluminium assure une stabilité remarquable même lors des sessions de jeu les plus intenses, et ses trois angles d’inclinaison réglables permettent d’adapter le clavier à votre confort. Le câble USB-C détachable renforce sa portabilité.

Compatible avec PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, l’Alloy Origins s’accompagne du logiciel HyperX NGENUITY, qui permet de personnaliser l’éclairage, de créer des macros et d’activer le mode gaming pour une expérience sur mesure.

Le clavier HyperX Alloy Origins est disponible à 69,99 € au lieu de 119,99 € (prix officiel), soit une remise de 42 % sur Amazon.

