Il est propulsé par un moteur sans balais de 250 W, délivrant un couple de 45 Nm et une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie amovible de 15,6 Ah assure une autonomie généreuse de 50 à 90 km, idéale pour les trajets quotidiens comme pour les sorties plus longues.

Ses pneus de 26" x 1,95", associés à une suspension robuste, offrent une excellente adhérence et une stabilité optimale sur tout type de terrain. La transmission à 7 vitesses permet d’adapter l’effort en fonction du relief et des conditions de conduite.

Le vélo propose 5 niveaux d’assistance électrique (12, 15, 18, 21 et 25 km/h), ainsi qu’un mode marche à 6 km/h pratique pour accompagner le vélo à pied. L’écran LED intégré fournit en temps réel les informations essentielles : vitesse et niveau de batterie.

Conforme à la norme StVZO, son système d’éclairage assure une visibilité optimale sans éblouir les autres usagers. Son cadre ergonomique et sa potence ajustable garantissent un confort adapté à toutes les morphologies.

Pratique au quotidien, le Touroll B1 est également équipé d’un porte-bagages arrière robuste et de garde-boue.

