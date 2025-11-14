Le Black Month de Cdiscount bat son plein ! L'enseigne propose des remises allant jusqu'à -40 % sur de multiples univers, et c'est l'occasion parfaite de s'intéresser à la marque Shark, qui bénéficie aujourd'hui de promotions particulièrement intéressantes.

Encore méconnue il y a quelques années, Shark est aujourd'hui un incontournable du petit électroménager. Cette marque du groupe SharkNinja, très populaire aux États-Unis, est spécialisée dans les aspirateurs, nettoyeurs vapeur, ventilateurs ou encore sèche-cheveux, et se distingue par sa robustesse et ses innovations pratiques, comme sa brosse anti-enchevêtrement (Anti Hair Wrap) ou encore son manche pliable (Flexology).

Voici donc quelques produits Shark à prix réduit durant le Black Month Cdiscount.

Aspirateur balai sans fil Shark Detect Clean IW3612EU

À la fois léger et pensé pour le nettoyage en profondeur, il se vide automatiquement grâce à sa base de grande capacité pouvant stocker poussières et débris jusqu’à 45 jours.

L'aspirateur ajuste sa puissance en fonction des besoins grâce à un système de détection intelligent, et assure un nettoyage efficace sur sols durs, tapis et moquettes avec sa tête d’aspiration QuadClean dotée d’une fonction anti-emmêlement. Son manche flexible permet d’atteindre aisément les zones difficiles d’accès, et il est livré avec une brosse à épousseter ainsi qu’un suceur plat.

Son écran LED affiche en temps réel le niveau de batterie, le mode de nettoyage en cours et les saletés détectées, pour un contrôle plus clair et précis. L'aspirateur assure également une autonomie pouvant atteindre 1h en mode ECO.

Vous pouvez retrouver le Shark Detect Clean IW3612EU en promotion à 278 € en ce moment sur Cdiscount (prix officiel 399,99 €).



Et voici quelques autres produits Shark disponibles à prix réduit sur Cdiscount pour le Black Month :

Aspirateurs Shark

Détacheurs Shark

Balais vapeur Shark

Sèche-cheveux Shark

