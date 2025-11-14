Faisant suite à la première phase d'offres lancée le 31 octobre, la deuxième vague de promotions du Black Friday Boulanger vient rafraîchir le catalogue des promotions avec de tout nouveaux listings : voici donc une sélection d'offres high-tech et électroménager particulièrement intéressantes que nous avons repérées pour vous aujourd'hui.

Boulanger : TOP 10 de la 2ème vague du Black Friday

  1. Pack SSD externe portable Samsung T7 1 To Bleu + Pochette de transport à 99,99 € soit -10% (jusqu'à 1050 Mo/s, compatible Windows / Apple / Android)
  2. Friteuse sans huile Ninja CRISPi 4-en-1 FN101EUGY à 129,99 € soit -13% (5,2L, 1700 W, thermostat réglable de 140 à 190°C, 2 bacs en verre 3,8L et 1,4L, fenêtre de cuisson, 4 programmes prédéfinis...)
  3. Écran PC gaming Titan Army P27GR à 149,99 € soit -40% (27" QHD 2560 x 1440, dalle Fast IPS, 180Hz, 1 ms, HDR, 300 cd/m², 1000:1, Adaptive Sync)
  4. Samsung Galaxy Watch7 - Vert 44mm BT à 199 € soit -36% (1,5" Super AMOLED, Galaxy AI, GPS double fréquence, coaching sommeil personnalisé, autonomie 40h, score d'énergie, processeur ultra-rapide 3nm...)
  5. Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 - Noir à 249,99 € soit -7% (son Hi-Res LDAC, DSEE Extreme et certification 360 Reality Audio, réduction de bruit ajustable sur 20 niveaux, jusqu'à 30h d'autonomie, charge rapide, détection de port, fonction Speak to Chat...)
  6. Pack Acer Aspire AG15-42P-R083 + Housse + Souris à 499,99 € soit -23% (15,6" LCD FHD, Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 32 Go, SSD 512 Go, Radeon R5 Graphics, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
  7. Trottinette électrique Segway F3 E à 499,99 € soit -17% (450W, autonomie 70 km, pneus 10", max 25 km/h, frein à disque à l'avant et E-ABS à l'arrière, suspension hydraulique avant et bras oscillant arrière)
  8. Samsung Galaxy Tab S9 - WiFi 128 Go Gris à 599,99 € soit -33% (11" 2K Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Snapdragon 8 Gen2 8 cœurs jusqu'à 3,1 GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 13MP, 8400 mAh, Dolby Atmos, IP68, stockage extensible jusqu'à 1 To, S Pen Ultra inclus)
  9. Lave-linge top AEG LTR8C6150A à 699 € soit -20% + 70 € remboursés par AEG jusqu'au 05/12 (capacité de lavage 6 kg, tambour 42L, programme vapeur, lavage à froid, départ différé 20h, 15000 trs/min...)
  10. Samsung Galaxy S25+ 5G - Bleu nuit 256 Go à 899 € soit -23% + bonus rachat de 100 € (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, RAM 12 Go, 4900 mAh, Galaxy AI, 50MP, vidéo 8K, Gemini Live, IP68, WiFi 7, Bluetooth 5.4...) Aussi disponible au même prix en gris

