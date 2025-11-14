Faisant suite à la première phase d'offres lancée le 31 octobre, la deuxième vague de promotions du Black Friday Boulanger vient rafraîchir le catalogue des promotions avec de tout nouveaux listings : voici donc une sélection d'offres high-tech et électroménager particulièrement intéressantes que nous avons repérées pour vous aujourd'hui.
Boulanger : TOP 10 de la 2ème vague du Black Friday
- Pack SSD externe portable Samsung T7 1 To Bleu + Pochette de transport à 99,99 € soit -10% (jusqu'à 1050 Mo/s, compatible Windows / Apple / Android)
- Friteuse sans huile Ninja CRISPi 4-en-1 FN101EUGY à 129,99 € soit -13% (5,2L, 1700 W, thermostat réglable de 140 à 190°C, 2 bacs en verre 3,8L et 1,4L, fenêtre de cuisson, 4 programmes prédéfinis...)
- Écran PC gaming Titan Army P27GR à 149,99 € soit -40% (27" QHD 2560 x 1440, dalle Fast IPS, 180Hz, 1 ms, HDR, 300 cd/m², 1000:1, Adaptive Sync)
- Samsung Galaxy Watch7 - Vert 44mm BT à 199 € soit -36% (1,5" Super AMOLED, Galaxy AI, GPS double fréquence, coaching sommeil personnalisé, autonomie 40h, score d'énergie, processeur ultra-rapide 3nm...)
- Casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 - Noir à 249,99 € soit -7% (son Hi-Res LDAC, DSEE Extreme et certification 360 Reality Audio, réduction de bruit ajustable sur 20 niveaux, jusqu'à 30h d'autonomie, charge rapide, détection de port, fonction Speak to Chat...)
- Pack Acer Aspire AG15-42P-R083 + Housse + Souris à 499,99 € soit -23% (15,6" LCD FHD, Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 32 Go, SSD 512 Go, Radeon R5 Graphics, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Windows 11)
- Trottinette électrique Segway F3 E à 499,99 € soit -17% (450W, autonomie 70 km, pneus 10", max 25 km/h, frein à disque à l'avant et E-ABS à l'arrière, suspension hydraulique avant et bras oscillant arrière)
- Samsung Galaxy Tab S9 - WiFi 128 Go Gris à 599,99 € soit -33% (11" 2K Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Snapdragon 8 Gen2 8 cœurs jusqu'à 3,1 GHz, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, 13MP, 8400 mAh, Dolby Atmos, IP68, stockage extensible jusqu'à 1 To, S Pen Ultra inclus)
- Lave-linge top AEG LTR8C6150A à 699 € soit -20% + 70 € remboursés par AEG jusqu'au 05/12 (capacité de lavage 6 kg, tambour 42L, programme vapeur, lavage à froid, départ différé 20h, 15000 trs/min...)
- Samsung Galaxy S25+ 5G - Bleu nuit 256 Go à 899 € soit -23% + bonus rachat de 100 € (6,7" Dynamic AMOLED 2X QHD+ 120Hz, RAM 12 Go, 4900 mAh, Galaxy AI, 50MP, vidéo 8K, Gemini Live, IP68, WiFi 7, Bluetooth 5.4...) Aussi disponible au même prix en gris
