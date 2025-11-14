Écran PC gaming incurvé Alienware AW3225QF 4K

Profitez d’un jeu plus fluide avec une dalle 32 pouces QD-OLED 4K (3840 x 2160) capable d’atteindre 240 Hz, offrant une excellente netteté, fluidité et réactivité. Le temps de réponse de 0,03 ms GtG associé à la compatibilité G-SYNC élimine toute latence et tout déchirement d’image.

La technologie QD-OLED, le HDR10, le Dolby Vision et la certification DisplayHDR True Black 400 offrent un contraste infini, des noirs profonds et une luminosité éclatante, révélant chaque détail dans les scènes les plus sombres. Grâce au HDMI 2.1 FRL, jouez sur console en 4K à 120 Hz avec VRR et faible latence, tandis que l’eARC vous permet de connecter une barre de son Dolby Atmos pour une immersion audio totale.

Avec une couverture de 99 % DCI-P3, un Delta E<2 et la technologie ComfortView Plus, les couleurs sont d’une précision professionnelle tout en préservant le confort visuel.

L'écran Alienware AW3225QF 4K est en promotion à 725,98 € en ce moment sur Amazon (prix officiel 1 069 €).

Écouteurs Bluetoothx

Profitez d’un son haute résolution grâce à une large bande passante de 20 à 20 000 Hz et à la réduction de bruit active, pour une écoute plus immersive. La technologie Precise Voice Pickup, associée au traitement avancé du signal audio, garantit une voix claire et intelligible même dans un environnement bruyant.

L’application Sony | 360 Spatial Sound Personalizer analyse la forme de votre oreille afin de proposer un son spatial adapté, notamment optimisé pour les téléviseurs BRAVIA XR. Les écouteurs résistent à la transpiration et à la pluie et intègrent une fonction de suivi de la tête.

Vous pouvez obtenir les Sony WF-1000XM5 en noir ou argent à 148,71 € avec le code S11FR20 en ce moment sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis l'Espagne (prix officiel 249,99 €).

Enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion+

Profitez d’un son haute résolution grâce à la compatibilité Hi-Res et au codec Qualcomm aptX, qui assure une transmission Bluetooth stable et sans perte notable. L’enceinte offre un rendu puissant avec 30 W de son, grâce à deux tweeters, des woofers en néodyme et des radiateurs passifs, tandis que la technologie BassUp optimise les basses en temps réel pour plus de profondeur.

Sa large plage de fréquences, de 50 Hz à 40 kHz, associée à un DSP avancé, garantit une reproduction précise et détaillée de vos musiques. Le boîtier certifié IPX7 protège l’enceinte de l’eau, avec des ports USB-C et AUX entièrement isolés. La batterie intégrée de 6700 mAh offre jusqu’à 12 heures d’écoute continue.

Vous pouvez obtenir la Soundcore Motion+ à 59,99 € au lieu de 80,99 €, soit une remise de 26 % en ce moment sur Amazon.

