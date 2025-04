Voici tout d'abord un focus sur le PC portable gaming Asus TUF Gaming A17.

Il est conçu pour offrir des performances solides sur les jeux récents grâce à sa carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go (TGP 140W) et son processeur Ryzen 7 7435HS doté de 8 cœurs, 16 threads et une fréquence pouvant atteindre 4,5 GHz.

Il dispose d’un grand écran IPS de 17,3 pouces Full HD avec une fréquence de 144 Hz.

Avec 16 Go de RAM DDR5 (extensible jusqu’à 32 Go) et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 512 Go, le PC garantit des chargements rapides et une excellente réactivité.

Le TUF Gaming A17 prend également en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.3, et intègre un système audio de qualité avec Dolby Atmos et suppression du bruit assistée par IA.

Il est livré sans OS.

Retrouvez l'Asus TUF Gaming A17 à 899,99 € ce week-end sur Cdiscount grâce au code ZLAN100.





Et retrouvez également ces autres articles en promotion en ce moment :

iPad Air 7 (2025) M3 WiFi 256 Go à 772,20 € avec le code FRENCH35

Aspirateur balai sans fil Dyson Cyclone V10 Absolute à 399 € soit -200 € + Kit animaux offert ce week-end (150 AW, autonomie 1h, brosse Motorbar à technologie auto-démêlante, brosse Fluffy pour sol dur...)





(150 AW, autonomie 1h, brosse Motorbar à technologie auto-démêlante, brosse Fluffy pour sol dur...) Laveur de sols Dyson WashG1 à 599 € soit -100 € + Paire de rouleaux en microfibre offerte ce week-end (pour saleté sèche et humide, auto-nettoyage de l'appareil, nettoyage des bords en six points, double rouleau autonettoyant à chaque rotation, autonomie 35 mins, écran...)

Pack enceintes home cinéma Focal Sib Evo 5.1 200W à 449,10 € avec le coupon à cocher (PVC 899 €) (avec haut-parleur en Polyflex, tweeter à dôme en tissu, caisson de grave Cub Evo avec haut-parleur 8" + amplificateur 200W classe D)





(avec haut-parleur en Polyflex, tweeter à dôme en tissu, caisson de grave Cub Evo avec haut-parleur 8" + amplificateur 200W classe D) Enceinte Bluetooth JBL Flip 6 - Noir à 79,99 € avec la carte Carrefour (PVC 149,99 €) (30W, IP67, réglages avec l'appli, mode JBL PartyBoost, autonomie jusqu'à 12h...)

