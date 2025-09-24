Les French Days sont de retour chez Cdiscount ! À cette occasion, vous pouvez bénéficier de :
➡️ -15 € dès 129 € d’achat avec le code COCORICO15 du 24 au 30 septembre
➡️ -25 € dès 249 € d’achat avec le code COCORICO25 uniquement du 24 au 26 septembre
Et ce n’est pas tout : côté LEGO, les French Days réservent une offre spéciale : avec le code LEGO50FR, le 2ème produit est à -50 % (remise appliquée sur l’article le moins cher).
Voici notre top 10 des offres à ne pas manquer.
TOP 10 des French Days Cdiscount
- LEGO Icons 10353 Williams Racing FW14B et Nigel Mansell à 54,84 € soit -31% + le 2ème LEGO à -50% avec le code LEGO50FR
- Écran PC gaming AOC Q27G4XF à 134,99 € avec le code COCORICO15 (27" QHD 2560 x 1440, dalle Fast IPS, 180Hz, 1ms, HDR10, Adaptive Sync, G-SYNC, ajustable en hauteur)
- Écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra à 134,99 € avec le code COCORICO15 (son personnalisé avec CustomTune, 3 modes de réduction de bruit, jusqu’à 6h d’autonomie, charge rapide, micros à réduction de bruit...)
- TV UHD LED Thomson - 43" à 184 € avec le code COCORICO15 (Android TV, Google Assistant, Dolby Digital, HDR, triple tuner intégré)
- Aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo à 184 € avec le code COCORICO15 (ajustement automatique puissance / débit d'eau / vitesse, indication sol propre, nettoyage sans traces plinthes et coins, direction pivotante, auto-nettoyage, autonomie 20 mins, roues automotrices...)
- Montre connectée Garmin Forerunner 255 - Gris à 205,99 € avec le code COCORICO25 (GPS, Gorilla Glass 3, autonomie jusqu'à 14 jours, suggestions d'entraînements, programmes et fonctions pour la course, +30 profils d'activité, coach de sommeil, suivi du stress...)
- Machine à espresso avec broyeur Delonghi MAGNIFICA S ECAM22.140.B à 254,99 € avec le code COCORICO25 (13 niveaux de mouture, intensité réglable, programmes de rinçage automatique, 3 niveaux de température réglables, cappuccino)
- Vélo électrique pliable Hitway BK5 à 344,99 € avec le code COCORICO25 (250W, max 25 km/h, autonomie 35-70 km, roues 16", batterie amovible, freins à double disque avant et arrière + freins électroniques, phares avant + témoin arrière...)
- PC portable ASUS VivoBook 15 OLED S1505 à 494,99 € avec le code COCORICO25 (15,6" OLED FHD, HDR True Black 600, Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 1 To, sans Windows, WiFi 5, BT 5.1)
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 274,99 € avec le code COCORICO25 (15,3" IPS WUXGA 1920 x 1200, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, 100% sRGB, Core i7-13650HX 14 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6)
