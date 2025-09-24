Les French Days sont de retour chez Cdiscount ! À cette occasion, vous pouvez bénéficier de :

➡️ -15 € dès 129 € d’achat avec le code COCORICO15 du 24 au 30 septembre

➡️ -25 € dès 249 € d’achat avec le code COCORICO25 uniquement du 24 au 26 septembre

Et ce n’est pas tout : côté LEGO, les French Days réservent une offre spéciale : avec le code LEGO50FR, le 2ème produit est à -50 % (remise appliquée sur l’article le moins cher).

Voici notre top 10 des offres à ne pas manquer.

TOP 10 des French Days Cdiscount

Retrouvez toutes les offres sur la page des French Days Cdiscount.

Et découvrez aussi notre top 3 des promos du jour avec clavier gaming filaire CHERRY MX 3.1, realme 12+ 512 Go et PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX1 ou encore notre sélection de réductions sur l'électroménager / image / son chez Ubaldi !