Clavier gaming filaire CHERRY MX 3.1

Il est doté d'un boîtier robuste en aluminium et de capuchons en ABS, garantissant un confort durable même après de longues heures d’utilisation.

La qualité de frappe est assurée par les switches de précision CHERRY MX2A, offrant une sensation fluide et réactive tout en permettant d’adapter le clavier à vos préférences. La structure interne amortissante réduit efficacement les bruits indésirables et les vibrations, offrant ainsi une frappe plus douce et agréable, tout en préservant la durabilité du clavier.

Pensé pour la performance, le MX 3.1 intègre le verrouillage de la touche Windows, le Full N-key rollover et l'Anti-Ghosting pour une saisie sans erreur, même lors des actions les plus rapides et complexes.

L’éclairage RGB personnalisable avec 16,8 millions de couleurs offre de nombreux effets intégrés et peut être ajusté ou complété par des créations personnelles via le logiciel interne CHERRY. Les paramètres lumineux, ainsi que les macros et raccourcis programmables, peuvent être enregistrés directement dans la mémoire du clavier pour une utilisation flexible à tout moment.

Vous pouvez retrouver le clavier CHERRY MX 3.1 en blanc à 39,99 € en ce moment sur la Fnac (prix officiel 138,99 €).

realme 12+ 5G (12 + 512 Go)

Le realme 12+ 5G se démarque par son grand écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces en résolution FHD+, offrant une fluidité de 120 Hz. Grâce à la technologie Pro-XDR, les images affichent des contrastes riches et des détails précis, tandis que la gradation PWM à 2 160 Hz assure un meilleur confort visuel, même lors d’une utilisation prolongée. Avec une luminosité locale de 950 nits, l’écran reste lisible sans difficulté, y compris en plein soleil.

Côté photo, il embarque un capteur principal Sony IMX890 de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) pour des images nettes même en faible luminosité, accompagné d’un téléobjectif périscopique de 64 MP avec zoom optique 3x et zoom numérique jusqu’à 120x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 8 MP pour capturer des paysages ou des scènes larges.

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 2 gravé en 4 nm assure un équilibre entre puissance et efficacité énergétique. La batterie est compatible avec la charge rapide SUPERVOOC 67 W.

Le realme 12 Pro+ est certifié IP65 pour sa résistance à la poussière et aux éclaboussures, et intègre des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, un moteur haptique pour des retours précis, ainsi qu’un système de refroidissement à chambre à vapeur 3D maintenant de bonnes performances, même en usage intensif.

Le realme 12+ 5G (12 + 512 Go) est actuellement proposé à 161,99 € sur AliExpress, avec livraison gratuite depuis la France, en coloris beige ou vert.

PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX1

Équipé d’un écran de 15,3 pouces WUXGA IPS en résolution 1920 x 1200, il propose un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour une fluidité optimale. La compatibilité Dolby Vision et G-SYNC garantit une qualité visuelle exceptionnelle, avec des couleurs vives et une expérience sans déchirures d’image.

Sous le capot, il intègre un processeur Core i7-13650HX de 14 cœurs (6P + 8E) et 20 threads, associé à une carte graphique RTX 5070 (115 W), idéale pour le jeu exigeant et les applications créatives. Ses 32 Go de mémoire DDR5 assurent une excellente réactivité, tandis que le SSD de 512 Go permet des temps de chargement rapides et un stockage efficace.

Côté audio, le Legion 5 bénéficie d’un système stéréo signé Harman Kardon, optimisé par Nahimic Audio, pour un son immersif et équilibré. Sa connectivité sans fil repose sur le Wi-Fi 6 et il est livré sans Windows.

Vous pouvez obtenir le Lenovo Legion 5 15IRX1 à 1 274,99 € grâce au code COCORICO25 sur Cdiscount à l'occasion des French Days.



À découvrir également sur GNT :

➡️ Les bons plans Ubaldi (électroménager, image, son...)

➡️ Les smartphones HONOR à petit prix

➡️ Les ventes flash Amazon de la semaine

➡️ Les écouteurs Bluetooth à oreilles ouvertes pour le sport