Les promotions battent leur plein chez Ubaldi avec des offres spéciales sur l’électroménager, l’image, le son et bien plus encore, grâce à des codes promos indiqués sur les produits concernés. Pour vous aider à repérer les meilleures opportunités, voici notre top 10 des bons plans à ne pas manquer.

TOP 10 des offres Ubaldi du moment

Toutes les réductions sont à retrouver sur la page des bons plans Ubaldi.

Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (trottinette électrique Twofish V1 MAX, écran gaming AOC 27" QHD incurvé et volant gaming Turtle Beach VelocityOne Race), ou encore notre sélection de smartphones HONOR à petit prix.