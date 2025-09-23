Les promotions battent leur plein chez Ubaldi avec des offres spéciales sur l’électroménager, l’image, le son et bien plus encore, grâce à des codes promos indiqués sur les produits concernés. Pour vous aider à repérer les meilleures opportunités, voici notre top 10 des bons plans à ne pas manquer.
TOP 10 des offres Ubaldi du moment
- Aspirateur balai sans fil Samsung Jet 60 TURBO à 193 € avec le code 5UBA3725 (150AW, aspiration multicyclonique, système de filtration multicouche, autonomie jusqu'à 40 mins, brosse LED...)
- Nettoyeur détacheur Bissell SpotClean Pro 1558Nà 197 € avec le code 2UBA3725 (750W, aspiration puissante, rayon d'action 6,5 m, double réservoir...)
- Pack barre de son Samsung HW-S66D 2024 + 2 enceintes Home Cinema SWA-9200S à 405 € avec le code 15UBA3725 + 50 € remboursés par Samsung jusqu'au 29/09 (5.0 canaux, 7 haut-parleurs intégrés, Dolby Atmos, DTS Virtual:X, WiFi, Bluetooth, HDMI eARC, Airplay 2, Alexa, optimisation automatique des voix...)
- Aspirateur laveur sans fil Tineco Floor One S7 Stretch à 429 € avec le code 5UBA3725 (max 21KPa, s’incline à 180°, réglage automatique de l’eau, de l’aspiration et de la vitesse, autonomie jusqu’à 50 mins, auto-nettoyage et séchage du rouleau à 85°C...)
- Écran PC gaming QD-Mini LED TCL 27R83U 4K à 441 € avec le code 2UBA3725 (27" 4K, dalle VA, 160Hz, 1 ms, FreeSync Premium / G-Sync, VESA DisplayHDR 1400, 99% sRGB, 1152 zones de gradation locale...)
- Barre de son TCL Q85H PRO à 459 € avec le code 10UBA3725 (7.1.4 canaux, 860W, Dolby Atmos, DTS:X, caisson de basses sans fil, égaliseur complet avec modes prédéfinis, 15 haut-parleurs intégrés, Bluetooth 5.1, adaptation automatique à la pièce...)
- Lave-linge séchant hublot Siemens WN44G202FR à 819 € avec le code 5UBA3725 (lavage 9 kg / séchage 6 kg, fonction anti-tache, essorage 1400 trs/min, système de défroissage, séchage automatique, 10 programmes de lavage + programmes de séchage...)
- PC portable Acer Aspire A315-59-76SW à 909 € avec le code 10UBA3725 (15,6" FHD, Core i7-1255U 10 cœurs jusqu’à 4,4 GHz, RAM 32 Go DDR4, SSD 1 To, carte graphique Intel Iris Xe, Windows 11 Famille, WiFi 6, BT 5.0)
- TV QD-Mini LED TCL 65Q8C 4K 2025 - 65" à 1 039 € avec le code 10UBA3725 + 200 € remboursés par TCL jusqu'au 30/09
- TV OLED Samsung TQ55S90F AI 4K 2025 - 55" à 1 260 € avec le code 10UBA3725
Toutes les réductions sont à retrouver sur la page des bons plans Ubaldi.
Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (trottinette électrique Twofish V1 MAX, écran gaming AOC 27" QHD incurvé et volant gaming Turtle Beach VelocityOne Race), ou encore notre sélection de smartphones HONOR à petit prix.