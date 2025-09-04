ASRock a reconnu des réglages de BIOS d’usine trop agressifs après une série de processeurs AMD défaillants sur ses cartes AM5. Des cas documentés concernent des Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X et Ryzen 7 7700X, avec des cartes comme les B850I Lightning, B650 PG Lightning ou B870 Steel Legend.

Un BIOS 3.40 a été publié pour revenir dans le cadre des spécifications AMD, après un 3.25 manifestement insuffisant chez certains. Les utilisateurs redoutent désormais des retours SAV, AMD pouvant refuser un CPU présentant des brûlures manifestes.

Que s’est-il passé sur ces plateformes ?

Au cœur de l’affaire, ASRock a admis que certains réglages de BIOS d’usine poussaient trop les processeurs, validant de facto la position d’AMD sur les limites de tension.

Résultat : des CPU grillés, surtout sur ses modèles, bien plus que chez la concurrence selon les témoignages. La marque avait d’abord pointé une hypothétique incompatibilité mémoire, sans expliquer pourquoi l’incidence était plus forte chez elle. L’aveu est tombé, tardif mais clair : il fallait calmer le jeu sur l’alimentation.

Pourquoi certains processeurs ont-ils lâché malgré les mises à jour ?

Le BIOS 3.25 publié récemment visait déjà à éviter ces surchauffes des processeur, mais les ajustements se sont montrés insuffisants pour plusieurs utilisateurs.

Un cas marquant rapporte un Ryzen 7 9800X3D grillé deux fois sur une B850I Lightning, la seconde panne survenant plus vite qu’avec le BIOS 3.15 de fin 2024.

Un Ryzen 9 9950X sur B650 PG Lightning a connu le même sort, tout comme un Ryzen 7 7700X sur B870 Steel Legend. Pour partie, ces incidents ont eu lieu avant la sortie du 3.40 ; pour d’autres, l’écart entre versions n’a pas suffi à éviter la casse, d’où des parcours RMA parfois épineux.

Le BIOS 3.40 change-t-il vraiment la donne ?

Avec le BIOS 3.40, ASRock fige les tensions SoC et ajuste le LLC pour coller strictement aux spécifications AMD. Sur le papier, le risque diminue nettement et la plateforme se normalise. Reste l’inconnue de la variabilité des lots et des usages intensifs, mais la direction est la bonne : limiter les pics dangereux et la dérive des tensions.



Pour les utilisateurs, plusieurs recommandations sont à l'oeuvre :

Mettre à jour vers le BIOS 3.40 sans tarder sur cartes AM5 concernées.

sans tarder sur cartes AM5 concernées. Vérifier après flash que les tensions SoC sont bien dans les clous et surveiller les températures.

sont bien dans les clous et surveiller les températures. Éviter toute surtension manuelle inutile tant que la stabilité n’est pas confirmée.

Documenter toute anomalie (logs, photos) pour faciliter un éventuel RMA.

L’enjeu est simple : protéger le matériel et restaurer la confiance. Les cartes mères ASRock offrent un bon rapport qualité/prix ; encore faut-il que les réglages par défaut ne mettent plus les CPU en danger.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le BIOS 3.40 règle-t-il définitivement le problème ?

Il corrige les points critiques signalés (LLC, tensions SoC figées) et s’aligne sur les spécifications AMD. C’est un net progrès. Comme toujours, la prudence s’impose : mise à jour propre, contrôle des tensions et suivi des températures.

Quels modèles de cartes et CPU ont été touchés selon les témoignages ?

Des cas rapportés concernent des Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9950X et Ryzen 7 7700X, associés à des cartes ASRock B850I Lightning, B650 PG Lightning et B870 Steel Legend. Les incidents les plus médiatisés datent d’avant l’arrivée du BIOS 3.40 pour plusieurs d’entre eux.

Que faire si un CPU présente des traces de brûlure ?

Constituer un dossier précis (photos, version de BIOS, historique d’utilisation) et contacter le SAV rapidement. Attention : un CPU marqué peut être refusé. D’où l’intérêt de rester dans les paramètres d’origine et d’appliquer la dernière mise à jour.