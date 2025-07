L'incident s'est produit lors de la convention Nightmare Weekend à Chicago. Alors qu'il signait des autographes pour un fan d'Assassin's Creed, Matt Ryan a lancé, sans crier gare : "Tu as fini le jeu ?". Face à la réponse affirmative, l'acteur a enchaîné avec un sourire malicieux : "Eh bien, tu devras peut-être le refaire". Une réplique qui, associée à un regard complice et un "Il y a une raison pour laquelle je dis ça, mais je ne peux rien dire", sonne comme une véritable confirmation. Ubisoft a beau ne rien annoncer officiellement, les indices s'accumulent depuis des mois, notamment grâce au fabricant de statues Pure Arts et aux déclarations du PDG Yves Guillemot sur des remakes d'anciens jeux AC en préparation. Le bateau "Black Flag Remake" prend l'eau de toutes parts, pour le plus grand bonheur des fans.

Pourquoi le remake de Black Flag est-il un secret si mal gardé ?

Le secret autour du remake d'Assassin's Creed: Black Flag est digne d'une comédie. Les rumeurs circulaient depuis des années, mais elles ont pris une ampleur folle ces derniers mois. D'abord, le fabricant de statues Pure Arts, en mars, a laissé entendre qu'"il se passe quelque chose avec Edward". Leurs artistes semblaient même convaincus que l'annonce officielle avait déjà eu lieu ! Et puis, arrive Matt Ryan avec sa révélation à peine masquée. C'est le genre de "fuite" qui fait sourire, car elle est si peu subtile qu'elle en devient presque une confirmation déguisée. Ubisoft a bien confirmé travailler sur des remakes d'anciens Assassin's Creed, sans préciser lesquels. Mais soyons honnêtes : Black Flag, souvent cité comme l'un des meilleurs épisodes, figure sans aucun doute en tête de liste. L'accumulation de ces "indices non officiels" rend l'existence du projet de plus en plus évidente, transformant le battage médiatique en une véritable campagne de teasing involontaire.

L'acteur d'Edward Kenway sera-t-il de retour pour ce nouveau volet ?

C'est la question que tous les fans se posent ! Les commentaires de Matt Ryan lors de la convention suggèrent fortement qu'il est non seulement au courant du projet, mais qu'il y est probablement impliqué. Son "tu devras peut-être le refaire" laisse entendre un retour de son personnage, le charismatique pirate Edward Kenway. Pour beaucoup, un remake de Black Flag sans la voix et la personnalité de Matt Ryan serait impensable. Son implication serait un atout majeur pour Ubisoft, garantissant une authenticité que les fans apprécieraient à coup sûr. Le retour d'acteurs emblématiques pour des remakes ou remasters est une pratique courante dans l'industrie pour rassurer les fans et maintenir la cohérence de l'univers. Si Matt Ryan reprend son rôle, ce serait une excellente nouvelle pour l'immersion et la fidélité à l'original, renforçant l'enthousiasme autour de ce potentiel nouveau chapitre de la franchise culte.

Quand peut-on espérer une annonce officielle ou une date de sortie ?

Le quand reste le grand mystère. Malgré toutes ces fuites et confirmations à demi-mot, Ubisoft n'a encore rien officialisé pour ce remake de Black Flag. On sait que l'éditeur a d'autres remakes en chantier, comme celui de Prince of Persia: Les Sables du Temps, attendu pour 2026 après de nombreux retards, ou le remake de Splinter Cell, annoncé en 2021 et toujours sans date. La situation est donc un peu particulière : un jeu non encore officialisé pourrait-il sortir avant un autre déjà annoncé il y a des années ? L'industrie est pleine de surprises, et la prudence est de mise. Peut-être qu'Ubisoft attendra un grand événement comme la Gamescom ou les Game Awards pour faire une révélation en bonne et due forme. Une chose est sûre : les fans d'Assassin's Creed, et particulièrement ceux qui ont navigué avec Edward Kenway, sont sur le qui-vive, attendant avec impatience le signal officiel pour reprendre la mer sur des graphismes améliorés. L'attente est longue, mais la promesse d'un tel remake en vaut la chandelle pour les passionnés de jeux d'aventure historiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le secret le moins bien gardé d'Ubisoft en ce moment ?



Le secret le moins bien gardé d'Ubisoft est le développement quasi-certain d'un remake du jeu Assassin's Creed: Black Flag. Un remake qui s'annonce comme une valeur sure pour Ubisoft, dans la tourmente depuis plusieurs années déjà.

Qui est Matt Ryan dans l'univers d'Assassin's Creed: Black Flag ?



Matt Ryan est l'acteur vocal qui prête sa voix au personnage principal d'Assassin's Creed: Black Flag, le pirate Edward Kenway.

Ubisoft a-t-il officiellement confirmé un remake de Black Flag ?



Non, Ubisoft a seulement confirmé travailler sur des remakes d'anciens jeux Assassin's Creed sans spécifier lesquels, bien que tous les indices pointent vers Black Flag.