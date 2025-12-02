C'est le secret de polichinelle le moins bien gardé d'Ubisoft. Le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag n'a toujours pas été annoncé officiellement, mais les fuites se multiplient et dessinent les contours d'une refonte ambitieuse.

Loin d'une simple remasterisation, le retour d'Edward Kenway pourrait s'accompagner de changements profonds, hérités directement des derniers épisodes de la saga pour moderniser l'expérience de piraterie.

Quels changements majeurs pour le gameplay ?

La transformation la plus radicale attendue pour cet Assassin's Creed 4 nouvelle génération concernerait le cœur même de son gameplay. Les rumeurs, notamment relayées par le Youtubeur j0nathan, pointent vers une adoption des mécaniques vues dans les titres plus récents de la franchise. Cela signifie l'arrivée d'un système de butin (loot) avec des statistiques, un peu à la manière de ce que proposait Assassin's Creed Valhalla.

Cette orientation pourrait transformer l'exploration et les combats, en ajoutant une couche de personnalisation et de progression de l'équipement bien plus poussée que dans le jeu original de 2013. Toutefois, il se murmure que cette dimension a peut-être été atténuée en cours de développement pour ne pas dénaturer l'expérience originale qui a tant séduit les joueurs.

Le monde ouvert sera-t-il plus riche ?

Le remake ne chercherait pas à agrandir la carte des Caraïbes, mais plutôt à la rendre beaucoup plus dense et vivante. L'objectif serait de proposer davantage d'activités et de secrets à découvrir, pour que chaque île et chaque recoin de l'océan vaille la peine d'être exploré. Une refonte de l'interface utilisateur (UI) est également prévue pour une navigation plus moderne et intuitive.

Pour renforcer l'immersion, le jeu intégrerait des effets météorologiques dynamiques et avancés, similaires à ceux développés pour le futur Assassin's Creed Shadows. Des tempêtes plus impressionnantes et une météo plus imprévisible viendraient ainsi pimenter les batailles navales et l'exploration, rendant le monde plus crédible et dangereux.

Quelles améliorations techniques sont prévues ?

Au-delà des changements de gameplay, cette refonte serait une véritable mise à jour technique. L'un des points noirs de l'original, les temps de chargement, devrait être drastiquement réduit, voire supprimé lors des voyages rapides ou du lancement des cinématiques. Cette fluidité transformerait radicalement le rythme de l'aventure, la rendant plus transparente. Certains rapports suggèrent que la dimension RPG sera bien présente, mais de manière plus équilibrée.

Bien sûr, toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes. Ubisoft n'a rien confirmé, mais la date de sortie de 2026 revient avec insistance. Si cela se vérifie, une annonce officielle pourrait être relativement imminente, confirmant si oui ou non cette relecture ambitieuse saura justifier son existence au-delà de la simple nostalgie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le remake d'Assassin's Creed IV: Black Flag est-il officiellement confirmé ?

Non, à ce jour, Ubisoft n'a fait aucune annonce officielle concernant ce projet. Toutes les informations proviennent de fuites et de rumeurs persistantes partagées par des sources internes et des insiders réputés dans l'industrie.

Le scénario original sera-t-il modifié ?

Les rumeurs suggèrent que l'histoire principale d'Edward Kenway resterait intacte. Cependant, il est possible que les missions se déroulant dans le présent, au sein d'Abstergo, soient supprimées ou remplacées par de nouvelles séquences centrées sur le pirate pour renforcer la cohérence de l'aventure.

Faut-il s'attendre à un jeu très différent de l'original ?

Oui, si les rumeurs se confirment. Entre l'ajout d'éléments RPG, la refonte de la carte pour plus de densité, les améliorations techniques et les nouvelles mécaniques de jeu, il s'agirait plus d'une réinterprétation complète que d'un simple lifting graphique.