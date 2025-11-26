C'est sans doute le "come-back" le plus laborieux de l'histoire récente du jeu vidéo. Annoncé, critiqué, annulé, puis redémarré à zéro, le remake des aventures du Prince de Perse semblait perdu dans les limbes du développement.

Mais une fuite interne vient de tout changer, offrant un aperçu concret du travail d'Ubisoft Montréal. Oubliez la version présentée en 2020, le projet a été entièrement repensé, et les nouvelles sont rassurantes, notamment concernant une date de lancement qui se précise enfin pour le tout début de l'année 2026.

Quand pourrons-nous enfin mettre les mains sur ce remake ?

Selon les dernières indiscrétions glanées par Insider Gaming, le calendrier est désormais calé. Ubisoft viserait une sortie pour la mi-janvier 2026, évitant ainsi l'embouteillage des blockbusters de fin d'année.

Les sources indiquent qu'une présentation officielle est prévue très bientôt, probablement lors de la cérémonie des Game Awards le 11 décembre 2025. C'est l'aboutissement d'un chantier titanesque mené par les studios de Montréal et Toronto, qui ont dû tout reprendre depuis les fondations pour offrir une expérience technique digne des standards actuels.

Farah sera-t-elle toujours un fardeau à protéger ?

C'est la grande révolution de ce Sands of Time Remake très attendu. Fini le temps où la princesse passait son temps à mourir sous les coups ennemis si vous aviez le malheur de regarder ailleurs. Les documents fuités la décrivent comme une alliée "autonome et létale", capable de se battre seule à l'arc et d'interagir intelligemment avec l'environnement.

Bien qu'elle ne soit pas jouable, Farah, décrite ici comme une jeune femme de 19 ans au caractère bien trempé, participera activement aux énigmes en duo. Le joueur n'aura plus besoin de jouer les baby-sitters en permanence, ce qui devrait fluidifier considérablement l'action par rapport à l'opus original de 2003.

Le gameplay a-t-il vraiment évolué ?

La fuite confirme que les mécaniques ont été modernisées en profondeur, ne se contentant pas d'un simple lissage graphique. Le système de combat de ce nouveau Prince of Persia intègre de nouvelles acrobaties et surtout une gestion plus poussée des pouvoirs temporels.

Au-delà du classique retour en arrière, le Prince pourra figer les ennemis pour les enchaîner ou ralentir le temps de manière plus stratégique. Les énigmes, cœur de la franchise, miseront davantage sur la physique et la coopération organique avec Farah, promettant de renouveler l'intérêt même pour ceux qui connaissent le jeu par cœur.

Foire Aux Questions (FAQ)

Farah sera-t-elle un personnage jouable ?



Non, les documents internes précisent bien que Farah reste un PNJ (personnage non joueur), mais son IA a été totalement revue pour qu'elle soit une alliée utile au combat et non une charge.

Quelle est la date de sortie prévue ?



Les fuites pointent vers une sortie en milieu de mois, plus précisément autour de la mi-janvier 2026, sur les consoles de nouvelle génération et PC.

Qui développe le jeu actuellement ?



Après le retrait du projet aux studios indiens qui avaient fait la première version, c'est Ubisoft Montréal (créateurs de l'original) qui a repris le flambeau, assisté par le studio de Toronto.