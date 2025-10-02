C'est une page qui se tourne pour Ubisoft. Près de quarante ans après sa création, l'éditeur français a officialisé ce 1er octobre une restructuration majeure de son organisation avec le lancement de Vantage Studios. Cette nouvelle filiale, fruit d'un partenariat stratégique avec le géant chinois Tencent, aura la lourde tâche de piloter l'avenir des trois plus grandes licences du groupe : Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six.

Une décision qui place non seulement les actifs les plus précieux d'Ubisoft dans une structure à part, mais qui propulse aussi la nouvelle génération de la famille Guillemot aux commandes.

Qu'est-ce que Vantage Studios et qui est à sa tête ?

Présentée comme la première des futures "maisons créatives" d'Ubisoft, Vantage Studios est bien plus qu'un simple label. Cette entité, qui regroupe plus de 2 300 employés issus des studios de Montréal, Québec, Barcelone ou encore Sofia, bénéficiera d'une autonomie totale sur la direction créative et les investissements liés à ses franchises. L'objectif est de créer un pôle d'excellence capable de réagir plus vite aux attentes des joueurs et de se concentrer sur l'innovation.





À sa tête, on retrouve un duo symbolique : Christophe Derennes, un vétéran du groupe et cousin du PDG, accompagné de Charlie Guillemot, fils aîné d'Yves Guillemot. Après avoir fondé son propre studio de jeux Web3, ce dernier se retrouve propulsé au cœur du réacteur Ubisoft, un signe fort de la préparation de la succession familiale.

Pourquoi cette réorganisation intervient-elle maintenant ?

Cette manœuvre stratégique intervient à un moment critique pour Ubisoft. Malgré le succès récent d'Assassin’s Creed Shadows, l'entreprise a traversé une période de turbulences marquée par des échecs commerciaux, des annulations de projets et une chute de son cours en bourse. L'arrivée de Tencent comme partenaire financier n'est pas anodine : le géant chinois a injecté 1,16 milliard d'euros pour acquérir 25 % de Vantage Studios, valorisant la nouvelle filiale à plus de 4 milliards d'euros.





Cette opération a un double objectif : apporter de l'argent frais pour désendetter le groupe et créer une structure plus agile pour ses titres les plus rentables. En donnant plus d'autonomie aux équipes, Ubisoft espère retrouver un second souffle et renouer avec une dynamique de succès plus constante.

Quel est l'impact pour l'avenir d'Ubisoft et de ses jeux ?

En isolant ses trois plus grosses licences, Ubisoft protège ses actifs les plus précieux tout en se donnant les moyens de les développer. Pour les joueurs, cette nouvelle organisation promet des liens "plus solides et plus profonds" avec les équipes de développement, qui pourront intégrer plus rapidement les retours de la communauté. C'est aussi une manière pour le groupe de se sécuriser face aux appétits extérieurs : l'entrée de Tencent au capital de cette filiale stratégique, sans pour autant lui en donner le contrôle, verrouille une partie de l'entreprise face à d'éventuelles offres de rachat hostiles.





Le reste du catalogue d'Ubisoft (The Division, Prince of Persia...) devrait être réorganisé à l'avenir dans d'autres "maisons créatives" sur le même modèle. Une restructuration en profondeur qui doit permettre à l'éditeur français de naviguer dans une industrie du jeu vidéo en pleine mutation.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que Tencent contrôle désormais Assassin's Creed ?

Non. Tencent détient 25 % de Vantage Studios, ce qui en fait un actionnaire minoritaire significatif. Cependant, Ubisoft conserve le contrôle majoritaire et la nouvelle filiale jouit d'une "autonomie totale en matière de direction créative". L'investissement de Tencent est avant tout financier et stratégique.

Qu'est-ce qu'une "maison créative" selon Ubisoft ?

C'est le nouveau modèle d'organisation qu'Ubisoft souhaite mettre en place. L'idée est de regrouper les équipes travaillant sur des franchises spécifiques au sein d'entités semi-autonomes. Chaque "maison" aurait son propre budget et sa propre direction créative, afin de favoriser l'agilité et un lien plus direct avec les joueurs, tout en bénéficiant des ressources partagées du groupe Ubisoft.

Qu'adviendra-t-il des autres jeux d'Ubisoft ?

Vantage Studios est la première "maison créative" à être lancée. Ubisoft a indiqué que d'autres suivront pour gérer ses autres franchises. On peut imaginer que des licences comme The Division, Ghost Recon ou Prince of Persia seront à terme regroupées dans des structures similaires. Plus de détails devraient être communiqués d'ici la fin de l'année.