Grâce à une technique d'observation combinant des radiotélescopes à travers le globe, une équipe internationale de chercheurs a fait une intrigante découverte. Ils ont identifié un objet sombre, d'une masse équivalente à un million de fois celle de notre Soleil, dans une région lointaine de l'Univers.

Cet objet, invisible car il n'émet aucune lumière, a été repéré uniquement par l'empreinte gravitationnelle qu'il laisse sur la lumière d'une galaxie plus lointaine, un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle.

Comment une telle détection a-t-elle été possible ?

La détection de cet objet a nécessité la puissance d'un super-télescope virtuel de la taille de la Terre, formé par la mise en réseau d'instruments comme le Green Bank Telescope.

Les chercheurs étudiaient un anneau d'Einstein, l'image déformée d'une galaxie lointaine, lorsqu'ils ont remarqué une entaille anormale dans l'arc lumineux. Selon John McKean, qui a dirigé la collecte des données, " uniquement un autre petit amas de masse pouvait provoquer cela ".

Quelle est la nature de cet objet mystérieux ?

Les scientifiques avancent deux hypothèses principales. Il pourrait s'agir d'une galaxie naine compacte et inactive, dépourvue d'étoiles visibles. L'autre possibilité est qu'il s'agisse d'un amas de matière noire, une substance énigmatique qui constituerait environ 27 % de l'Univers.

Si la dernière hypothèse se confirme, cet objet serait 100 fois plus petit que tout autre amas de ce type détecté auparavant, ce qui en ferait le plus petit jamais observé de manière isolée.

Quelles sont les implications pour la science ?

La découverte est " cohérente avec la théorie dite de la matière noire froide ", a expliqué Devon Powell de l'Institut Max-Planck d'astrophysique, auteur principal d'une étude publiée dans Nature Astronomy. Ce modèle suppose que la matière noire est composée de particules de faible énergie capables de s'agréger.

Comme le souligne Chris Fassnacht, co-auteur de l'étude, " trouver des objets de faible masse comme celui-ci est essentiel pour en apprendre davantage sur la nature de la matière noire ".

L'équipe cherche maintenant à trouver d'autres objets similaires pour confirmer si leur nombre correspond aux modèles théoriques.