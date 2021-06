AMD FidelityFX Super Resolution : d'abord sur 7 jeux au lancement, une douzaine ensuite

Améliorer le framerate des jeux en pratiquant l'upscaling tout en maintenant une qualité plus ou moins proche de la 4K native et en améliorant le rendu, c'est ce que propose la technique DLSS de Nvidia, avec bientôt une technique similaire (dans ses intentions, pas dans sa réalisation) chez AMD sous la forme de la FSR ou FidelityFX Super Resolution.

A gauche, natif sans FSR, à droite, les différents niveaux de qualité avec FSR

La méthode d'AMD devrait fonctionner sur bon nombre de matériels (au moins en principe, à charge pour les entreprises d'en développer le support) et sera mise à disposition le 22 juin prochain.

Dès à présent une première liste de jeux compatibles a commencé à apparaître comptant 7 titres qui pourront exploiter la FSR au lancement. Une douzaine d'autres jeux seront couverts plus tard, dont un certain...Far Cry 6.

Par ailleurs, une quarantaine de développeurs et éditeurs semble être prête à intégrer le support de la Super Resolution dans leurs titres. L'histoire ne dit pas s'il y a des incitations particulières à adopter la FSR qui sera donc disponible dans un premier temps pour les cartes graphiques Radeon RX 6000 et devrait se retrouver plus tard au coeur des consoles Xbox Series X et S.