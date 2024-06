Les consoles de jeu portables n'ont pas dit leur dernier mot et l'arrivée de nouvelles plateformes matérielles plus efficaces permettent de créer des produits ambitieux. Dans la foulée du Steam Deck qui permet de faire tourner des jeux Windows grâce au portail Steam, d'autres acteurs se sont lancés dans l'aventure en concevant des consoles portables exploitant Windows 11.

L'Asus ROG Ally en est un exemple, combinant écran tactile, manettes et boutons et un environnement Windows 11 permettant de faire tourner des jeux grâce à sa puce Ryzen Z1 Extreme (Zen 4) et sa partie graphique RDNA 3.

Même puce mais meilleure RAM et double USB-C

Elle vient d'être mise à jour pour le salon Computex 2024 dans une version ROG Ally X qui ne change pas fondamentalement son principe mais améliore la fiche technique sur plusieurs points.

On retrouve donc un affichage tactile 7 pouces LCD IPS en résolution FHD et avec rafraîchissement 120 Hz tandis que la partie matérielle reste la même avec toujours une plateforme AMD Ryzen Z1 Extreme.

Cette dernière profite tout de même d'une RAM portée à 24 Go (au lieu de 16 Go) en LPDDR5x 7500 MHz dual channel (au lieu de LPDDR5), ce qui aura un effet positif sur l'efficacité énergétique.

La console ROG Ally X passe également à 1 To de stockage (au lieu de 512 Go) en format SSD M.2 2280 NVMe. On trouvera toujours deux ports USB-C dont l'un est compatible USB4 et peut gérer des eGPUs.

Du côté des connectivités sans fil, elle est compatible WiFi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) et Bluetooth 5.2.

Capacité de batterie doublée, meilleur refroidissement

Elle profite d'un nouveau système de refroidissement pour tenir plus au frais la console (et permettre de jouer plus longtemps) et d'un replacement du port pour carte microSD qui évitera le risque de dysfonctionnement en cas d'échauffement.

L'une des grandes nouveautés porte aussi sur la capacité de la batterie qui se voit doublée à 80 Wh, avec charge rapide filaire de 65W. L'aspect extérieur change peu même si de discrètes modifications ont été réalisées pour assurer une meilleure prise en main et offrir une ergonomie optimisée.

Sous Windows 11 (et avec puce de sécurité Microsoft Pluton embarquée), elle continue de tirer parti des différentes plates-formes de jeux : Steam, Xbox Game Pass, Epic, Gog...lui assurant un vaste catalogue, sous réserve de compatibilité avec les manettes, sticks et boutons.

La console Asus ROG Ally sera disponible en France à partir 22 juillet 2024 au prix de 899,99 €, un tarif plus élevé de 100 € par rapport à la génération précédente qui restera au catalogue d'Asus pendant encore un certain temps.