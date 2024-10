On commence avec le ASUS ROG Phone 8 - 12 + 256 Go.

Il intègre un écran AMOLED flexible de 6,78 pouces Samsung E6 avec une fréquence de 165Hz et la technologie LTPO.

Équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3 5G, il offre des performances puissantes et dispose de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de ROM UFS 4.0 pour une fluidité optimale.

Le système de refroidissement avancé GameCool 8 permet de maintenir des températures basses même lors de longues sessions de jeu. De plus, le smartphone est doté d'une prise casque de 3,5 mm avec la technologie DIRAC Virtuo pour une qualité sonore exceptionnelle.

Il supporte également la recharge rapide HyperCharge à 65W.

Retrouvez le ASUS ROG Phone 8 à 639 € sur Rakuten avec livraison gratuite depuis la France et accompagné d'une garantie de 1 an.





D'autres promotions intéressantes sont proposées en ce moment, à savoir :

