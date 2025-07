On pensait avoir tout vu en matière de cartes graphiques extravagantes. Mais ASUS ROG a visiblement décidé de monter le curseur du luxe à un niveau jamais atteint. Cette nouvelle GeForce RTX 5090, la seconde à thème doré en seulement deux mois, pèse un peu plus de 7 kilogrammes.

Ce qui est vraiment ahurissant, c'est que son cadre et son panneau arrière sont fabriqués en or 24 carats, pour un total de 5 kilos. Au cours actuel de l'or, cela représente la somme astronomique de 539 692,90 dollars. Et ce, sans compter le prix de la GeForce RTX 5090 de base, qui démarre déjà à 1 999 dollars. Tony Yu, le directeur général d'ASUS Chine (surnommé "Uncle Tony"), a révélé que cette carte extravagante est le fruit d'une collaboration avec le créateur de contenu Bilibili, Cai Qian. Il s'agit d'une pièce unique, non destinée au marché de masse.

Pourquoi une carte graphique aussi démesurée ?

Cette ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Gold Edition est bien plus qu'un simple composant PC. C'est une déclaration, un objet de prestige absolu. Sa valeur en or dépasse celle d'un serveur IA entièrement équipé, c'est dire... La conception même de la carte, avec son processus de moulage au sable, a produit une texture inégale, presque fondue, sur la calligraphie et les ailettes de refroidissement. Cela la distingue clairement de toute production de masse. L'objectif n'est pas la performance par watt, critère habituel des gamers, mais l'exclusivité et le luxe. Il est inimaginable qu'une telle carte soit commercialisée à grande échelle ; le marché pour un GPU à plus d'un demi-million de dollars est inexistant. Son destin ? Peut-être une vente aux enchères, comme d'autres éditions limitées signées par Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, dont les bénéfices sont parfois reversés à des hôpitaux pour enfants. C'est une pièce de collection, un fantasme pour les amateurs de hardware et d'objets rares.

Quel message derrière cette carte en or massif ?

La sortie de cette carte graphique en or massif, si elle peut sembler excentrique, envoie un message clair sur la capacité d'innovation et le positionnement d'ASUS ROG dans l'industrie. C'est une démonstration de force, une manière de marquer les esprits et de montrer que la marque peut aller au-delà des performances brutes pour créer des objets d'exception. Elle souligne également la puissance et l'attrait des GPU NVIDIA, même lorsqu'ils sont transformés en pièces de joaillerie high-tech. Dans un marché où la course à la puissance est effrénée, cette carte rappelle qu'il existe aussi un segment du luxe et de la collection. Elle interpelle sur la valeur perçue des composants technologiques, et comment l'artisanat et les matériaux précieux peuvent transcender leur fonction première. C'est une opération de communication audacieuse, qui fait le buzz et assoit la réputation d'ASUS ROG comme une marque capable de se distinguer, même par l'extravagance.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix de l'ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Gold Edition ?

La valeur de la carte est estimée à plus de 539 000 dollars, uniquement pour les 5 kilogrammes d'or 24 carats qu'elle contient. À cela s'ajoute le prix de la GeForce RTX 5090 de base (environ 1 999 dollars).

Cette carte graphique sera-t-elle commercialisée pour le grand public ?

Non, il s'agit d'une pièce unique ("one-off design") créée en collaboration avec un créateur de contenu. Elle n'est pas destinée à la production de masse ou à la vente au grand public. Son objectif est d'être un objet de collection ou de prestige.

Quel est l'intérêt d'une carte graphique en or ?

L'intérêt est purement esthétique et de collection. Elle n'offre aucune amélioration de performance par rapport à une RTX 5090 standard. Sa valeur réside dans l'intégration d'une grande quantité d'or 24 carats, en faisant un objet de luxe et de démonstration technologique.