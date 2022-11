Commençons avec le PC portable Asus ROG Strix Scar15 qui profite d'une bonne réduction sur le site d'Amazon.

Il dispose d'une dalle de 15,6" avec une définition de 2560 x 1440 px. Il est propulsé par le processeur Intel Core i9 12900H accompagné du processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, de 32 Go de RAM et de 1 To d'espace de stockage en SSD.

Notons aussi la présence d'un port Ethernet, d'un port HDMI et de trois ports USB 3. Le PC portable est compatible avec la technologie Bluetooth 5.1 et WiFi 6. Deux haut-parleurs de 4 Watts accompagnent l'ordinateur. Pour finir, il présente un composé thermique en métal liquide sur le CPU ainsi que quatre sorties de ventilateur dédiées pour transférer efficacement la chaleur hors du système.

Depuis le site d'Amazon, le PC portable Asus ROG Strix Scar15 est au prix de 2300 € au lieu 3000 € avec la livraison gratuite.

Passons aux écouteurs OPPO Enco Air 2 qui bénéficient également d'une réduction sur Amazon.

Ces derniers possèdent la technologie de réduction de bruit pour offrir des appels ultra clairs. Ils affichent également une résistance à l'eau avec la certification IPX4 ce qui permet d'écouter votre musique sous la pluie ou pendant une séance de sport. Les écouteurs disposent du Double-Tap qui permettent d'activer l'appareil photo de votre smartphone.

Au niveau de l'autonomie, une seule charge permet de vous accompagner pendant 24 heures sans avoir besoin de les recharger. Les écouteurs profitent de la transmission binaurale Bluetooth 5.2 à faible latence qui s'élève à 80 ms.

Sur le site d'Amazon, les écouteurs OPPO Enco Air 2 sont au prix de 39 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.

Finissons avec le casque gaming Logitech G535 qui voit son prix chuter de 42 % sur Amazon.

C'est un casque de type supra-auriculaire, il dispose de la technologie Lightspeed de qualité professionelle qui offre jusqu'à 12 mètres de liberté sans fil. Il est plutot léger et confortable avec seulement 236 grammes. Nous notons aussi la présence de transducteurs de 40 mm en néodyme qui offrent un son clair, net et profond. Pour finir, le casque offre une autonomie de 33 heures sans avoir besoin de le recharger.

Sur le site d'Amazon, le casque gaming Logitech G535 est au prix de 80 € au lieu de 139 € avec la livraison gratuite.



