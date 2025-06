Voici en premier l'Asus Vivobook 17 S1704VA-DRAU632W.

Il est doté d'un grand écran de 17,3 pouces Full HD avec dalle IPS, offrant des angles de vision étendus, une belle précision des couleurs et un traitement anti-reflet pour un confort d’utilisation optimal, même en environnement lumineux.

Le PC embarque un Intel Core i7-1355U (10 cœurs / 12 threads, jusqu’à 5,0 GHz), épaulé par 16 Go de RAM DDR4, un SSD NVMe de 1 To et une carte graphique Intel Iris Xe. Une configuration réactive et polyvalente, idéale pour le multitâche, la création de contenu et les usages professionnels exigeants.

Le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1 sont également pris en charge.

Retrouvez le PC portable Asus Vivobook 17 S1704VA-DRAU632W à 679,99 € au lieu de 999,99 €, soit une remise de 33 % sur Amazon.



Découvrez aussi les remises suivantes :

