Commençons avec le PC portable Asus Zenbook UX3402ZA qui profite de 31 % de réduction sur Amazon.

Ce dernier propose un écran OLED de 14" en 16:9 avec une définition d'écran de 1920 x 1080 pixels. Il exploite le processeur Intel Core i5 1240P avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Au niveau de la connectivité, vous retrouvez le WiFi et le Bluetooth 5.0. De plus, le PC portable est équipé de trois ports USB, d'un port HDMI, d'une prise jack et d'un lecteur de microSD.

L'ordinateur est alimenté par une batterie de 75 Wh qui lui assure une bonne autonomie. En effet, vous pourrez facilement profiter du PC portable pour une journée de travail sans avoir besoin de le recharger.

Vous pouvez profiter du PC portable Asus Zenbook UX3402ZA au prix réduit de 900 € au lieu de 1300 € sur le site d'Amazon avec la livraison gratuite.



Passons à l'écran PC Lenovo D24-20 qui est également à prix réduit sur Leclerc.

Ce dernier affiche une dalle de 23,8 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est entouré de trois bords fins qui augmentent l'immersion. De plus, il est compatible AMD FreeSync qui affine le rafraichissement par rapport à la carte graphique. Au niveau de la connectique, l'écran PC dispose d'un port HDMI et d'un port VGA. Nous notons aussi la présence d'un port Jack pour écouter directement votre musique.

Sur le site de Leclerc, l'écran PC Lenovo D24-20 est au prix de 99 € au lieu de 149 € avec la livraison gratuite.





Finissons avec la montre connectée Fossil Gen 6 qui voit son prix chuter de 40 % sur Amazon.

Cette dernière intègre un écran de 1,28 pouce qui peut arborer des milliers de cadrans pour personnaliser votre look. La montre profite de WearOS et peut supporter plein d'application comme la prise de note ou d'autres applications. La montre connectée est pourvue de plusieurs capteurs comme un cardiofréquencemètre, un oxymètre, mais il est également possible de compter vos pas, de suivre votre sommeil et un GPS permet de suivre les distances parcourues ou d'alimenter vos applications sportives.

La montre peut recevoir et émettre des appels, des SMS, mais aussi vous signaler les mises à jour de vos applications préférées. Pour finir, en mode économie, la montre peut tenir plusieurs jours ou plus de 24 heures avec un usage intensif. 80% de votre batterie sera rechargée en 30 minutes.

Sur le site d'Amazon, la montre connectée Fossil Gen 6 est au prix de 197 € au lieu de 329 € avec la livraison gratuite.

