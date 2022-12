La console Switch de Nintendo est sortie en 2017 et elle a eu un succès immédiat. Le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sort en même temps et reçoit un très bon retour au niveau des critiques. Depuis, la console a été proposée sous deux nouvelles versions, en 2019, la Nintendo Switch Lite voit le jour rendant la console 100% portable. Puis en 2021, le constructeur japonais propose la Switch OLED qui possède un écran plus grand (7 pouces), une connexion Ethernet sur sa station d'accueil et une mémoire interne de 64 Go au lieu de 32 Go.

Aujourd'hui, la console prend la troisième place des consoles les plus vendues dans le monde depuis le début. En première place, nous trouvons la PS2 et la PS4. et derrière la Switch, la première console de Sony suivie de très très près de la Wii, la grande soeur de la dernière station de jeu de Nintendo.

Chez Cdiscount, le pack Nintendo Switch OLED Néon + Nintendo Switch Sports profite uniquement pour le 20 décembre d'une très belle réduction. Le géant français du Ecommerce, propose chaque jour trois offres incontournables. Les offres sont disponibles sur ce lien.



Le pack Nintendo Switch OLED Néon + Nintendo Switch Sports est au prix de 330 € au lieu de 370 € pour les membres CDAV (Cdiscount à volonté)



D'autres bons plans sont disponibles sur le site de Cdiscount :

ASUS TUF Gaming A15 à 650 € (15,6", R5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3050)





Divers



