Depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, une fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé avec succès à 19h16 heure locale (jeudi à 01h16 heure de Paris). Un lancement partagé qui comprend l'atterrisseur lunaire baptisé Athena et de type Nova-C d'Intuitive Machines.

Faire mieux que l'exploit de 2024

Pour Intuitive Machines, il s'agit de la deuxième mission spatiale à destination de la surface de la Lune (IM-2) et dans le cadre d'une nouvelle mission du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la Nasa.

En février 2024, Intuitive Machines avait réussi à se poser sur la Lune avec Odysseus (Nova-C), devenant ainsi la première entreprise privée à le faire. Un bémol toutefois puisque suite à l'impact sur le sol lunaire, Odysseus avait basculé sur le côté pour reposer à un angle de 30° par rapport à l'horizontale. Une position inconfortable qui n'avait pas empêché l'engin de rester opérationnel.

Athena va passer environ une semaine en transit vers la Lune avant de tenter l'atterrissage en douceur sur la surface lunaire le 6 mars, soit quatre jours après la tentative d'alunissage de Blue Ghost de Firefly Aerospace qui transporte une dizaine de charges utiles pour le programme CLPS.

Un programme chargé pour IM-2

La mission lunaire commerciale IM-2 d'Intuitive Machines vise à explorer le pôle Sud de la Lune et doit aider la Nasa à mieux comprendre l'environnement lunaire afin de préparer les futures explorations humaines de son programme Artemis.

Avec une foreuse TRIDENT (The Regolith and Ice Drill for Exploring New Terrain) et un spectromètre de masse MSOLO (Mass Spectrometer Observing Lunar Operations), l'objectif principal est de démontrer la faisabilité de l'utilisation de ressources in situ et d'analyser la composition d'échantillons pour rechercher la présence d'eau et d'autres substances volatiles.

IM-2 permettra par ailleurs de tester le premier réseau 4G/LTE sur la Lune (développé par Nokia) entre Athena et un rover MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform), tandis qu'un rover sauteur Micro-Nova Hopper - alias Grace Hopper - effectuera des bonds à l'aide de ses propulseurs pour explorer des zones difficiles d'accès.

Un orbiteur de la Nasa

L'atterrisseur Athena d'Intuitive Machines n'est pas seul à avoir entamé son voyage vers l'orbite lunaire suite au décollage de la fusée de SpaceX. C'est aussi le cas de l'orbiteur Trailblazer (Lunar Trailblazer) de la Nasa qui cartographiera la répartition des différentes formes d'eau sur la Lune.