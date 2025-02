La firme Intuitive Machines fait partie des entreprises se lançant dans l'exploration de la Lune pour le compte de la NASA mais dans le cadre de missions commerciales privées ou CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

Sa première mission IM-1 en février 2024 s'est soldée par un demi-succès, l'alunisseur ayant basculé sur le côté à l'arrivée sur le sol lunaire, ce qui avait raccourci sa durée de fonctionnement.

Une enquête avait montré qu'une sécurité n'avait pas été retirée juste avant le décollage, ne permettant pas de lancer un système de positionnement qui devait aider à poser l'engin.

Mission IM-1 : l'alunissage avait été mouvementé

Mais la mission avait été riche d'enseignements et de données de vol autant que scientifiques pour préparer les opérations suivantes. Et justement, une mission IM-2 doit décoller cette semaine et prolonger l'exploration lunaire en testant des technologies qui pourront être utiles pour l'établissement d'un campement dans le cadre du programme Artemis et pour la conquête d'autres planètes.

IM-2 : une mission très riche en innovations techniques

Elle profitera d'un nouvel alunisseur Nova-C Athena plus conséquent que celui de la première mission et qui profitera de l'expérience accumulée. Il doit se poser au niveau du Pôle sud lunaire près du cratère Schackelton où il utilisera ses instruments scientifiques pour creuser dans le sol.

L'un de ses objectifs sera d'estimer la quantité de glace d'eau présente dans cette région. Un outil PRIME-1 comprendra une foreuse TRIDENT capable de percer juqu'à 1 mètre de profondeur par carottes de 10 centimètres et un spectromètre de masse MSolo pour caractériser les substances volatiles des échantillons.

L'expérimentation servira autant à en savoir plus sur la composition du sol lunaire qu'à évaluer les outils utilisés pour ces opérations. La mission IM-2 embarquera également l'équivalent d'une station de base 4G LTE fournie par Nokia pour tester un système de communication utilisable sur la Lune, important pour les futurs astronautes.

La communication sera testée avec un mini-rover autonome MAPP qui conservera un lien 4G avec l'alunisseur tout en explorant les environs et en récupérant des échantillons de sol pour la NASA.

Un drone sauteur pour explorer l'intérieur des cratères

Le clou du spectacle restera un autre rover conçu par Intuitive Machines. Baptisé Micro-Nova Hopper (surnom Grace), ce drone pourra réaliser des explorations à proximité en réalisant des bonds (hops en anglais).

Pour valider cette expérimentation, il devra réussir un ensemble de cinq sauts. Ce mode de déplacement pourrait être utile pour aller observer les zones d'obscurité permanente à l'intérieur des cratères, toujours en quête de glace d'eau.

Micro-Nova Hopper : un drone bondisseur pour explorer la Lune

Ces emplacements seraient difficiles à atteindre avec un rover doté de roues du fait des pentes raides des cratères et un tel drone serait donc un atout pour l'exploration lunaire, tout comme le drone hélicoptère Ingenuity a rendu de précieux services dans l'exploration de Mars avant sa mise hors service l'an dernier, dépassant de loin les espérances initiales.

Mais avant cela, il faudra réussir l'alunissage, étape qui reste complexe et périlleuse. La mission IM-2 décollera le 26 février prochain (sauf imprévu météo ou de dernière minute) à l'aide d'un lanceur Falcon 9 depuis le célèbre pas de tir 39A du Kennedy Space Center (Floride) avant de rejoindre la Lune le 6 mars.