Loin de se contenter de poser son logo sur un cadre générique, Audi confirme ses ambitions dans le VTT électrique. La marque aux quatre anneaux vient de présenter la deuxième génération de son e-bike, l'e-MTB 2.0.

Conçu en partenariat avec le spécialiste italien Fantic, ce nouveau modèle ne se contente pas d'une livrée inspirée de la compétition automobile ; il embarque des composants dignes des machines d'enduro les plus exclusives, tout en se positionnant comme une extension logique de la stratégie d'électrification e-tron du constructeur.

Quelle est l'inspiration derrière ce design si particulier ?

Le design de l'Audi e-MTB 2.0 est un hommage direct à l'univers du sport automobile. La livrée reprend les codes graphiques du RS Q e-tron, le véhicule hybride qui a triomphé sur le Dakar.

Ce n'est pas qu'un clin d'œil esthétique ; c'est une manière pour Audi de créer une continuité visuelle et philosophique entre ses succès sur quatre roues et ses nouvelles ambitions sur deux. L'ADN de la performance, forgé dans les années 80 avec la technologie quattro en championnat du monde des rallyes, se transpose aujourd'hui à l'électrique, que ce soit sur asphalte ou sur les sentiers.

Les composants sont-ils à la hauteur du badge Audi ?

C'est ici que l'e-MTB 2.0 se distingue de la plupart des vélos griffés par des constructeurs automobiles. Le partenariat avec Fantic, basé sur la plateforme enduro XEF 1.9 Factory, garantit une géométrie éprouvée. Mais ce sont les suspensions Öhlins qui marquent la plus grande montée en gamme.

Avec une fourche RXF38 m.2 et un amortisseur arrière à ressort TTX22m.2 offrant 180 mm de débattement, le vélo s'équipe de composants issus du monde de la course moto (MotoGP, World Superbike). La transmission n'est pas en reste, avec un dérailleur électronique sans fil SRAM GX Eagle AXS sur une cassette 12 vitesses. Le freinage est assuré par des étriers F.I.R.S.T. de Sunstar sur des disques élargis de 220 mm à l'avant et 203 mm à l'arrière, une configuration pensée pour l'endurance en descente technique.

Quelle est la motorisation et l'autonomie ?

Le cœur électrique du vélo est un moteur Brose S-MAG de 250 watts, délivrant un couple généreux de 90 Nm. Il est alimenté par une batterie de 720 Wh discrètement intégrée dans le cadre en aluminium.

L'autonomie varie logiquement en fonction du terrain et du mode d'assistance choisi, allant de 20 à 150 kilomètres. Quatre modes sont disponibles : Eco, Tour, Sport et Boost, permettant de moduler la puissance délivrée. Un petit écran sur le guidon affiche les informations essentielles (niveau d'assistance, vitesse, charge restante), assurant une gestion simple et intuitive de l'énergie. Enfin, le montage des roues est mixte (29 pouces à l'avant,à l'arrière) pour combiner capacité de franchissement et agilité.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ce VTT électrique est-il fabriqué par Audi ?

Non, il est le fruit d'un partenariat. Le vélo est basé sur la plateforme XEF 1.9 Factory du fabricant italien spécialisé Fantic. Audi a collaboré sur le design, la sélection des composants premium et l'intégration de la motorisation, mais l'expertise technique du châssis vient d'un spécialiste du VTT.

Le prix de 5 850 $ est-il justifié ?

Bien que élevé, ce tarif est compétitif au vu des équipements. Des suspensions Öhlins et une transmission électronique SRAM AXS se trouvent généralement sur des VTT électriques vendus plusieurs milliers de dollars de plus. Le prix reflète la qualité des composants plutôt qu'un simple surcoût lié à la marque Audi.

Où peut-on acheter et faire entretenir ce vélo ?

L'Audi e-MTB 2.0 est disponible via le réseau d'accessoires officiels Audi (Audi Genuine Accessories). L'un des avantages de cet achat est de pouvoir bénéficier du support et de l'entretien via le réseau de concessionnaires de la marque, un service que les marques de vélos plus confidentielles ne peuvent pas toujours offrir.