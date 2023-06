Si Frontier est le premier supercalculateur exascale certifié (même si on ne connaît pas vraiment les avancées des supercalculateurs chinois), la course aux exaflops est lancée.

L'Europe s'y prépare avec les systèmes JUPITER et EuroHPC / Jules Vernes en cours d'installation et de mise en service. Aux Etats-Unis, c'est un supercalculateur ambitieux qui arrive au bout de son installation : Aurora, le système piloté par l'Argonne National Laboratory, va désormais pouvoir déchaîner ses capacités de calcul...jusqu'à 2 exaflops.

Les derniers composants viennent d'être installés sur un système qui a demandé un an et demi de préparation. Il va maintenant falloir préparer le supercalculateur pour lui permettre de délivrer toute sa puissance de calcul qui servira à des programmes de recherche civils et militaires, dont des simulations de fusion nuclaire.

Technologie Intel pour les CPU et GPU

Aurora a une importance particulière pour la firme Intel puisque la machine exploite ses processeurs Intel Xeon Sapphire Rapids avec mémoire rapide HBM2E et surtout ses accélérateurs graphiques Ponte Vecchio mettant en oeuvre son architecture Xe pour produits graphiques et dont une variante est à l'oeuvre dans sa première génération de cartes graphiques dédiées ARC Alchemist.

Le supercalculateur est un montre de plus de 10 000 serveurs lame comptant 21 248 processeurs et un total de plus de 1,1 million de coeurs CPU. Il compte également 63 744 unités GPU pour les traitements d'intelligence artificielle et le calcul HPC (calcul haute performance).

Bientôt en tête du Top500 mondial

Le tout est associé à près de 10 petatoctets de mémoire HBM2E répartie entre les CPU et les GPU et quasiment 20 petatoctets de RAM DDR5 pour la partie CPU. Pour le stockage, Aurora pourra compter sur 220 teraoctets et une bande passante de 31 To/s.

Une dernière lame pour la route d'Aurora

Une fois tout calibré et vérifié, le supercalculateur Aurora devrait en principe prendre la tête du classement Top500 des machines les plus performantes au monde (encore une fois parmi celles qui sont déclarées et qui ont passé les tests standard).

De quoi s'offrir une belle publicité en surclassant le supercalculateur Frontier alimenté par des technologies AMD (Epyc de 3ème génération et Radeon Instinct MI250X).