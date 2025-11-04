Le paysage numérique australien s'apprête à connaître un tournant décisif pour ses plus jeunes utilisateurs. Le couperet est tombé : le gouvernement a confirmé que le célèbre forum Reddit et la plateforme de streaming Kick sont désormais inclus dans la vaste interdiction des réseaux sociaux visant les moins de 16 ans. Cette mesure radicale prendra effet le 10 décembre prochain et marque une nouvelle étape dans la régulation du secteur.

Quelles sont les plateformes désormais concernées ?

La liste s'allonge et le verdict est tombé : Reddit et Kick rejoignent un club déjà bien fourni, aux côtés de TikTok, Snapchat, YouTube, X, ainsi que les services de Meta que sont Facebook et Instagram.

La décision s'appuie sur une évaluation de l'eSafety, la commission de la sécurité en ligne, qui a statué que ces huit plateformes ont pour « but unique ou principal de permettre l'interaction sociale en ligne ». La ministre des Communications, Anika Wells, a été très claire avec les géants du web : il n'y aura « aucune excuse en cas d'échec ».

Comment les géants de la tech réagissent-ils ?

Face à cette législation pionnière, les réactions oscillent entre coopération forcée et franche opposition. Si des acteurs comme TikTok, Meta et Snap ont confirmé qu'ils se conformeraient à la loi malgré leurs réserves, d'autres traînent des pieds. YouTube et X ont exprimé leur désaccord sans pour autant clarifier leur position finale.

Les entreprises doivent impérativement déployer des mesures raisonnables pour empêcher l'inscription des moins de 16 ans, sous peine de sanctions financières particulièrement dissuasives. Les amendes pourraient en effet grimper jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens pour les contrevenants.

Pourquoi cette mesure a-t-elle été prise ?

L'objectif du gouvernement est sans équivoque : protéger les enfants des dangers du monde numérique, en particulier des algorithmes prédateurs, des contenus nocifs et de la course à la popularité. Pour la commissaire à la sécurité en ligne, Julie Inman Grant, retarder l'accès aux réseaux sociaux offre aux adolescents un « temps précieux pour apprendre et grandir », à l'abri des « forces invisibles et puissantes des algorithmes opaques et du défilement infini ». Des ressources sont d'ailleurs mises à disposition des parents sur le site de l'eSafety pour les guider dans cette transition majeure.

Toutes les applications sont-elles logées à la même enseigne ?

Non, et la distinction est de taille. La loi australienne a prévu des exceptions notables pour ne pas pénaliser tous les services en ligne. Les applications de messagerie pure comme WhatsApp ou Messenger, ainsi que les plateformes de jeu vidéo telles que Roblox, ne sont pas concernées par cette interdiction.

Le critère principal repose sur la finalité du service. Sont exemptés ceux dont le but premier n'est pas l'interaction sociale au sens large, mais plutôt la communication privée, le jeu, l'éducation ou encore la santé. Discord, bien que souvent associé au gaming, ne figure pas non plus sur cette liste initiale, illustrant la complexité de la régulation.