La plateforme de jeux Roblox se retrouve une nouvelle fois dans le viseur de la justice. Le procureur général du Kentucky, Russell Coleman, a déposé une plainte civile accusant le géant du jeu en ligne de graves manquements à la sécurité des enfants. Cette action s’ajoute à une liste croissante de poursuites visant l’entreprise, notamment celle d’août dernier en Louisiane, où des plaintes avaient dénoncé un danger majeur pour les mineurs et déclenché une action judiciaire.

Quelles sont les accusations précises portées par le Kentucky ?

La plainte du Kentucky met en cause l'absence de barrières efficaces à l'inscription. Selon les avocats de l'État, le processus de création de compte est beaucoup trop simple, ne nécessitant qu'une date de naissance, un pseudo et un mot de passe. Cette facilité permettrait à des prédateurs de se faire passer pour des enfants.

Le procès cible directement ce manque de vérification d'âge et l'absence de consentement parental obligatoire pour les mineurs, créant ce que le procureur qualifie de « scénario cauchemardesque » pour les parents. L'affaire des "simulateurs d'assassinat" de Charlie Kirk, apparus sur la plateforme, est citée comme un exemple flagrant de la violence accessible aux plus jeunes.

Pourquoi la popularité de Roblox est-elle au cœur du problème ?

Avec près de 85 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, l'influence de Roblox est immense, surtout auprès du jeune public. Les rapports indiquent que près des deux tiers des enfants américains âgés de 9 à 12 ans utilisent la plateforme. Cette popularité massive, combinée à une modération jugée insuffisante, transformerait le site en un véritable « terrain de jeu pour prédateurs ».

La plainte souligne que la quasi-totalité des jeux, ou "expériences", sont créés par les utilisateurs sans supervision adéquate, ce qui ouvre la porte à de nombreuses dérives. Plusieurs cas concrets d'exploitation, de sextorsion et même d'enlèvement d'enfants ayant débuté sur Roblox sont également mentionnés pour appuyer les accusations.

Le modèle économique de Roblox est-il remis en question ?

La plainte suggère que les profits priment sur la sécurité. Le modèle économique de Roblox repose en grande partie sur les "Robux", une monnaie virtuelle achetée avec de l'argent réel. En 2024, les revenus annuels de l'entreprise ont atteint 3,6 milliards de dollars, principalement grâce à ces microtransactions.

Les critiques, dont le procureur Coleman, estiment que Roblox est conscient des risques mais choisit de ne pas divulguer pleinement les dangers aux régulateurs et au public pour ne pas freiner son activité lucrative. L'action en justice accuse donc l'entreprise de violations des lois sur la protection des consommateurs.