L'autisme (TSA) et le TDAH sont-ils réellement si différents ? Une recherche importante du Child Mind Institute, publiée dans Molecular Psychiatry, remet en cause les limites conventionnelles.

Sous la direction du Dr Adriana Di Martino, l'étude indique que les similarités cliniques constatées (entre les enfants atteints de TDAH présentant des caractéristiques autistiques) possèdent une fondation biologique commune.

Quels sont les véritables résultats de cette recherche ?

L'équipe a mené une étude utilisant l'IRMf (imagerie par résonance magnétique fonctionnelle au repos) sur 166 enfants âgés de 6 à 12 ans, diagnostiqués soit avec le TSA, soit avec le TDAH (sans autisme). L'observation est claire : c'est la gravité des symptômes autistiques — et pas le diagnostic principal — qui correspond à différents modèles de connectivité cérébrale.

Plus l'intensité des symptômes autistiques est grande, plus la connectivité entre le réseau frontopariétal (FP) et le mode par défaut (DM) est forte.

Pourquoi est-ce que cette hyperconnectivité revêt une telle importance ?

Cette hyperconnectivité est un signe d'une maturation atypique. En règle générale, chez l'enfant, la connexion entre ces réseaux (indispensables aux fonctions exécutives et à la cognition sociale) se réduit afin de favoriser la spécialisation.



Ici, elle s'accroît. Cette révélation est essentielle puisqu'elle concerne aussi bien les enfants atteints de TDAH que ceux atteints d'autisme, tant que l'intensité des symptômes persiste.

Est-ce que cela a un rapport avec la génétique ?

Effectivement. C'est le second aspect de la recherche. Grâce à une analyse computationnelle (transcriptomique spatiale in silico), les scientifiques ont « superposé » ces modèles de connectivité sur des bases de données génétiques.

Ils ont déniché une concordance. Les régions d'hyperconnectivité se rapportent à l'expression de gènes associés au développement neuronal, des gènes déjà identifiés comme étant liés aussi bien à l'autisme qu'au TDAH.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les diagnostics d'autisme et de TDAH sont-ils incorrects ?

Non, cependant, ils ne sont pas complets. La recherche n'affirme pas que les diagnostics sont incorrects, mais que les limites sont floues. Elle propose qu'une méthode « dimensionnelle » (évaluer la gravité des symptômes) est plus biologiquement précise qu'une méthode « catégorielle » (simplement l'étiquette).

Qu'est-ce que les réseaux cérébraux FP et DM ?

Le réseau frontopariétal (FP) joue un rôle essentiel dans les fonctions exécutives telles que la planification et l'attention. Le réseau par défaut (DM), qui est activé par défaut, joue un rôle dans la cognition sociale et la réflexivité. Une connexion hyperconnectée entre eux indique une maturation hors du commun.

Que signifie une approche dimensionnelle ?

C'est une approche qui considère les troubles non pas en termes de « cases » (oui/non), mais comme un spectre ou une continuité. La gravité de divers symptômes (tels que l'anxiété, les caractéristiques autistiques, l'hyperactivité) est évaluée, indépendamment du diagnostic principal.