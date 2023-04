L’intelligence artificielle est au centre de toutes les attentions depuis plusieurs mois, en raison des performances de l'IA générative qui ne cessent d'évoluer. Auto-GPT est la dernière innovation en la matière, capable de surpasser toutes les autres applications actuellement disponibles. ChatGPT a déjà prouvé sa valeur et a suscité des inquiétudes quant aux risques que cela pourrait représenter pour l'avenir de l'humanité.

La question de l'impact des modèles d'IA sur notre société est de plus en plus récurrente, et de nombreux pays s'interrogent sur leur politique en la matière. L'Italie, par exemple, a déjà interdit l'utilisation de ChatGPT, et des plaintes ont été lancées en France auprès de la CNIL.

Cependant, avec l'arrivée d'Auto-GPT sur le marché, de nouvelles opportunités font leur apparition pour la recherche en matière d'IA. En effet, cette application pourrait représenter une avancée significative vers la création d'une véritable intelligence générale artificielle (AGI en anglais), capable de rivaliser avec les capacités intellectuelles humaines.

Auto-GPT, qu'est-ce que c'est ?

Auto-GPT est une application expérimentale et open source qui utilise GPT-4 (ou encore GPT 3-5 si vous le configurez de la sorte) pour agir de manière autonome. Cette technologie est considérée comme la "nouvelle frontière" de l'intelligence artificielle, car elle est capable d'apprendre aux modèles comme ChatGPT à mener des projets complexes sans intervention humaine.

Ce logiciel, codé sous Python, permet de produire des invites de commande (prompts) nécessaires à l'accomplissement d'une tâche avec peu d'intervention humaine. En d'autres termes, il suffit de donner à Auto-GPT votre objectif final et l'application produira toutes les instructions nécessaires pour mener à bien la tâche en question.

Comment obtenir Auto-GPT ?

Attention, ce n'est pas une mince affaire… Contrairement à ChatGPT, il ne suffit pas de cliquer sur un lien hypertexte afin d'accéder à cette IA de nouvelle génération. En effet, il vous faudra installer un logiciel spécifique et tâter du langage Python.

Également, une configuration de base est requise à savoir :

Python 3.8

Clé API OpenAI

Clé API Pinecone

Clé ElevenLabs (optionnel, au cas où vous souhaiteriez faire parler l'IA).

Une fois tous ces outils en main, vous devrez procéder à une installation fastidieuse, sous Linux (de préférence) ou sous Windows via le Powershell. La marche à suivre a été présentée en détail sur GitHub.

Du coup, quel est le mieux ?

Disons que la réponse n'est pas simple… D'un côté, ChatGPT offre de belles performances et une utilisation très simpliste, tandis qu'Auto-GPT a un fonctionnement bien plus évolué, mais nécessite d'avoir de multiples compétences (notamment en anglais pour transcrire les marches à suivre) dans de nombreux domaines différents. D'ailleurs, pour information, il semble que les clés API de Pinecone soient passées en "waitlist" pour l'offre Starter (gratuite), face à la recrudescence de demandes.

Dans tous les cas, et nous conclurons par ceci, ces deux intelligences artificielles ont encore du chemin à parcourir, et l'une pourrait bien entrainer l'autre à devenir encore plus performante et précise.