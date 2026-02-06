Le constructeur AutoFlight a marqué l'histoire de l'aviation avec le Matrix, le premier eVTOL de la classe des cinq tonnes à réaliser l'ensemble de ses phases de vol.

Cet appareil, capable de transporter 10 passagers ou 1,5 tonne de fret, vise à élargir le marché de la mobilité aérienne bien au-delà des simples trajets urbains, en proposant une autonomie et une capacité inédites.

Le Matrix, un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de plus de cinq tonnes, a réussi une étape cruciale de son développement, ouvrant la voie à de nouvelles applications.

Une démonstration de force technique

L'événement clé a été la démonstration publique d'un vol dit en transition complète : le Matrix a décollé verticalement, comme un hélicoptère, avant d'accélérer pour basculer en mode de vol horizontal, soutenu par ses ailes, puis de revenir à un atterrissage vertical contrôlé.

Cette manœuvre est considérée comme un jalon essentiel pour les développeurs d'eVTOL car elle valide l'intégration complexe entre les systèmes aérodynamiques, la propulsion électrique de forte puissance et les logiciels de contrôle de vol. La réussite de cette séquence sur un appareil de cette masse est une première mondiale.

Matrix : des spécifications qui redéfinissent le jeu

Avec ses 20 mètres d'envergure et un poids maximal au décollage de 5 700 kg, le Matrix impressionne par ses dimensions. Sa conception est pensée pour une polyvalence maximale.

La version passagers peut accueillir dix sièges en classe affaires ou six en configuration VIP, incluant même des sanitaires pour plus de confort sur les trajets longs.

La variante cargo, quant à elle, est conçue pour la logistique lourde, avec une capacité d'emport de 1 500 kg. Elle se distingue par une large porte frontale capable d'accueillir deux conteneurs de fret aérien standard AKE, un atout majeur pour optimiser les temps de rotation.

Quelle ambition pour ce géant des airs ?

Tian Yu, le PDG et fondateur d'AutoFlight, affiche ses ambitions : le Matrix doit "briser la perception que eVTOL = courte distance, faible charge". L'objectif est de s'attaquer à des marchés jusqu'ici inaccessibles pour ce type d'appareil grâce à des économies d'échelle inédites.

Avec une autonomie de 250 km en version tout électrique et jusqu'à 1 500 km en version hybride, le Matrix vise les liaisons régionales, les opérations logistiques d'envergure et les missions de secours.

Cet appareil s'inscrit dans la feuille de route stratégique d'AutoFlight, qui poursuit maintenant ses phases de test en vue de la certification, avec l'objectif de prouver que dans le ciel de demain, la taille comptera autant que la polyvalence.