Les taxis volants auraient pu être l'une des attractions technologiques des Jeux Olympiques de 2024 de Paris et la firme allemande Volocopter espérait disposer d'une visibilité mondiale pour faire la démonstration d'engins eVTOL (électriques et à décollage / atterrissage vertical) transportant des passagers des aéroports vers les sites sportifs.

Entre opposition pour raison environnementales et retard des certifications moteur, le véhicule VoloCity n'aura finalement pu faire qu'une courte démonstration de quelques minutes à Versailles.

Depuis, l'enteprise Volocopter a déposé le bilan, faute de financements pour poursuivre son développement. Les taxis volants auront-ils plus de chance aux prochains J.O. ?

Archer Midnight, un cap symbolique franchi

L'américain Archer Aviation a été sélectionné comme démonstrateur des engins eVTOL pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 et il espère bien connaître un meilleur sort que la startup européenne.

La firme prépare donc son propre engin volant Midnight et s'assure de disposer de toutes les certifications nécessaires pour réaliser ses démonstrations avant de pouvoir envisager une première activité commerciale dans les Emirats Arabes Unis.

Elle vient d'annoncer avoir atteint un cap symbolique dans ses essais en vol en réalisant son plus long vol à date. Le véhicule Midnight a ainsi réalisé pour la première fois un déplacement de 55 miles (89 kilomètres) en une demi-heure à la vitesse de 126 mph (200 km/h environ).

L'engin doté de 12 moteurs électriques peut transporter jusqu'à 4 personnes sur des trajets courts, de l'ordre de 10 à 20 minutes de vol. En poussant la machine dans ses retranchements grâce à des durées de vol et des distances étendues, Archer Aviation veut démonstrer la robustesse et la fiabilité de son design.

Beaucoup de candidats, peu d'élus

Le véhicule reste contrôlé par un pilote humain et, pour ce vol, l'engin a décollé et atterri de façon conventionelle (CTOL) à l'aide de pistes d'atterrissage et non en mode VTOL, l'engin pouvant réaliser les deux types de manoeuvre.

Pour le CEO d'Archer, Adam Goldstein, la performance n'en est pas moins saluée : "J'étais fier d'être sur le tarmac avec l'équipe de ce vol. Passer le cap des 50 miles à la vitesse de croisière est un nouveau pas franchi vers la commercialisation et qui démontrer la maturité de notre programme".

Les tests vont se poursuivre avec l'aide des quatre pilotes d'essai du programme de développement du taxi volant Midnight. De nombreuses startups ont tenté d'aller au bout de la conception d'un engin volant VTOL mais très peu sont parvenus à dépasser le stade des prototypes jusqu'à présent et beaucoup ont dû mettre la clé sous la porte.